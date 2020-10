Asesinado el padre José Manuel de Jesús Ferreira en Cojedes tras oponerse a un robo.

View this post on Instagram

#Cojedes #21Oct// Antisociales #asesinaron al padre José Manuel de Jesús Ferreira, tras propinarle un disparo, al poner resistencia al robo en las inmediaciones de la iglesia San Juan Bautista, de San Carlos. Trascendió que el clérigo se encontraba en una reunión con varios abuelos, pero en el momento en que salió de la casa parroquial ubicada en el cruce de las calles Zamora con Alegría, fue interceptado por los #delincuente y falleció alrededor de las 12:15 AM, de este miércoles #21Oct. Habitantes del sector "Cerro San Juan", #denuncian que en las calles de la zona reina la oscuridad y eso se presta para que los malhechores hagan de las suyas. 📸Foto cortesía _ #Noticias #Sucesos