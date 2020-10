Dedicaron misas para despedir al padre José Manuel de Jesús Ferreira

View this post on Instagram

#Ahora Brindan último adiós al padre José Manuel de Jesús Ferreira. . La noche de este miércoles, se llevó a cabo una misa para despedir al padre José Manuel de Jesús Ferreira quien fue asesinado este martes #20Oct cuando intentaba impedir un robo en la ciudad de #SanCarlos . Cortesía @olveramachadoalexander