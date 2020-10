Despidieron con gran ovación al sacerdote José Manuel de Jesús Ferreira

View this post on Instagram

Con una gran ovación era sacado el cuerpo del sacerdote José Manuel de Jesús Ferreira de la iglesia Inmaculada Concepción de la Catedral de #SanCarlos hasta el Santuario Eucarístico San Juan Bautista donde será sepultado. . El Sacerdote fue asesinado el pasado martes al intervenir en un intento de robó en la ciudad de #SanCarlos . Video cortesía @olveramachadoalexander . #Cojedes #SanCarlos #Periodismo #Noticias #Venezuela #Informacion #Ahora #Urgente #Followme #Coronavirus #Covid19 #22Oct #22Octubre #LoUltimo #GianfrancoNapolitano