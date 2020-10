Venezuela superó los 88.000 casos de coronavirus, con 391 contagios en las últimas 24 horas

View this post on Instagram

A 32 semanas y 220 días de la pandemia en Venezuela, la Comisión Presidencial para la Prevención del #covi̇d19 culminó su reunión, presentando el siguiente reporte de las últimas 24 Horas: Venezuela hoy registra 391 casos, de los cuales 390 son de transmisión comunitaria y 1 es importado. Los casos comunitarios están distribuidos de la siguiente manera: Lara 82, Yaracuy 62, Distrito Capital 53, Táchira 50, Miranda 47, Aragua 25, Trujillo 18, Cojedes 17, Zulia 7, Carabobo 7, Barinas 7, Anzoátegui 5, Portuguesa 3, Falcón 2, Apure 2, Bolívar 1, Mérida 1 y Sucre 1. El estado Lara es hoy la entidad con mayor número de contagios, en 6 de sus 9 municipios: Iribarren con 59 casos, Urdaneta 7, Palavecino 6, Jiménez 4, Morán 3, Andrés Eloy Blanco 2 y un solo un caso residente de otro estado captado en esta entidad. El único caso importado es un hombre que vino desde Perú e ingresó a Venezuela por Apure. Colombia continúa siendo el país de origen con más casos importados contando hasta la fecha 8.473, lo que representa un 88%. Hasta hoy se han confirmado 88.035 casos, de los cuales se han recuperado 81.626 personas, lo que equivale al 93%. Contamos con 5.656 casos activos, de los cuales 5.545 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 111 en clínicas privadas. Lamentamos el sensible fallecimiento de 6 venezolanos: 2 mujeres del estado Zulia, de 80 y 59 años, 1 mujer de 73 años de Miranda, 1 mujer de 77 años del estado Apure, 1 hombre de 63 años, del estado Trujillo y 1 Hombre de 64 años del estado Anzoátegui. Condolencias a sus familiares y deudos. Además, informamos que hasta hoy se han realizado 2.036.559 pruebas, lo que representa 67.885 pruebas por millón de habitantes. Durante la jornada de este miércoles también se llevó a cabo una reunión encabezada por la Vicepresidenta @delcyrodriguezven donde se acordó estudiar la posible flexibilización de las iglesias y templos, con los respectivos protocolos de bioseguridad a partir del mes de noviembre, todo esto enmarcado en el método venezolano 7+7 Plus ideado por el Presidente @nicolasmaduro. ¡Venezuela Decidió Cuidarse! #21oct #miércoles #coronavirus