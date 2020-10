A partir de hoy lunes se retoma la cuarentena radical en todo el país

La cuarentena radical se retomará esta semana en todo el país luego de una semana en la que abrieron playas, parques y restaurantes.

Nicolás Maduro aseguró este domingo en cadena nacional que el sistema 7+7 (una semana de cuarentena radical y otra de flexibilización) ha sido “perfecto” en el país.

Afirmó que lo “único que le preocupa” es que los ciudadanos se cuiden.

“En la playa, dentro del agua, no puedes tener tapabocas, habría que diseñar uno para bañarse. Pero sí se debe tener fuera. No se descuiden. Una cosa es flexibilización y otra cosa es relajación. No se relajen. Todos deben cuidarse. Miren que las cosas pueden mejorar si nos cuidamos más”, expresó.

Respecto a los casos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que se registraron 423 contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 89.565.

Rodríguez señaló que la entidad con mayor cantidad de contagios fue Yaracuy, con 84 contagios.

Sin precisar la cantidad de fallecidos de la jornada, aseguró que la tasa de recuperación es de 94% en el país: “Gracias a los esquemas de tratamientos gratuitos que el gobierno de Venezuela ha garantizado para el pueblo”.

#EnVivo | Pdte. @NicolasMaduro ofrece balance de la aplicación del método 7+7 Plus, en el marco de la lucha contra la COVID-19. https://t.co/kVw5BdsuqM — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) October 25, 2020

Fuente: El Nacional