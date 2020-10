Leopoldo López a Ethan Hawke: Habrá un cambio en Venezuela

Esta tarde a las 6:00 pm hora de España, 1:00 pm hora de Venezuela, Leopoldo López hablará por primera vez con los medios de comunicación luego de abandonar la embajada de España en Caracas con destino Madrid.

Pero el líder de Voluntad Popular, que desde el domingo está con su familia en España, le concedió una exclusiva al actor Ethan Hawke que fue publicada este lunes en el canal de Youtube de Oslo Freedom Forum.

Oslo Freedom Forum es una conferencia sobre los derechos humanos celebrada por primera vez en mayo de 2009 en Oslo, Noruega. Fundada por la Human Rights Foundation y Thor Halvorssen es “parte de la campaña en curso de la Human Rights Foundation para defender y promover la libertad humana en todo el mundo”. Halvorssen Mendoza, productor de cine y activista de derechos humanos, es primo de Leopoldo López.

“Va a suceder un cambio en Venezuela, no te puedo decir si va a pasar en una semana, en un mes o en un año, pero va a pasar”, le dijo López al actor cuatro veces nominado al Premio Oscar. Ambos fueron compañeros de estudio en la adolescencia.

“Cuando llegué a prisión sabía que el campo de mi batalla por la libertad, que es también la lucha de millones en Venezuela, tomaría un escenario diferente. Yo recorrí Venezuela. A mí me gusta la política en términos de estar cerca de la gente, pero sabía que eso iba a cambiar, sabía que la lucha estaría en mi cabeza. Decidí que necesitaba hacer algo para enfrentar lo que venía. Elaboré un método que consistía en poner en práctica tres cosas básicas: cuidar de mi mente, cuidar de mi cuerpo y cuidar mi espíritu. Desarrollé una rutina, necesitas disciplina”, reveló López sobre sus días como preso político.

López le comentó al actor que “sin libertad no podemos soñar con nada más”. Se define como un idealista. “Si no tienes la idea no puedes comprometerte con ella, tener la seguridad de que lograremos superar esto y que el cambio llegará a Venezuela. Habrá libertad en Venezuela. No puedo decirte que va a pasar en una semana, o un mes, en un año o dos, pero te puedo asegurar que continuaremos luchando”.

“En el transcurso de estos años -continúa López- Venezuela ha visto el éxodo más grande en la historia del continente americano. Hoy, ese éxodo, esa migración masiva solo puede ser comparada con lo que ocurre en Siria. La migración forzada en Venezuela puede equipararse a la de Siria, lo que te da una idea de lo que está pasando en términos con la gente y su visión sobre el futuro en Venezuela. Lastimosamente los índices de pobreza en Venezuela han incrementado hasta un 90% y la pobreza extrema sobre el 50%. Dos tercios de la niñez en Venezuela no tiene como alimentarse tres veces al día. Esto es en uno de los países más ricos del mundo”, continúa López, quien comentó que Nelson Mandela y Martin Luther King han sido su inspiración.

López comentó que Chávez llegó al poder cuando los venezolanos querían un cambio y el país grandes oportunidades de desarrollo. “Más de 1000.000.000.000 millones de dólares entraron a Venezuela desde 2000 hasta 2016 y todos esos fondos, o la mayoría de ellos, se evaporaron por culpa de la corrupción. Ellos hablaban mucho sobre la gente, en especial la gente pobre, sobre los derechos del pueblo, tenían una narrativa que resultaba atractiva en un momento en el que, no solo los venezolanos, no solo en el continente, alrededor del mundo buscaban otros modelos. Desafortunadamente, nosotros sabíamos, desde el principio, hacia dónde nos dirigíamos. Y era muy difícil para nosotros hacer llegar nuestro mensaje fuera de Venezuela”.

-¿Cuál es el camino ahora?

-El camino es siempre la gente, organizar a las personas. Siempre estar en contacto con el pueblo y sus necesidades. Te cuento una anécdota: la semana pasada hubo protestas en Venezuela en pueblos muy pobres que solían estar alineados con el partido de la dictadura, y la gente salió. Eran miles protestando, gritando ‘tenemos hambre, queremos libertad’. Mi punto con esto es que la gente sabe que, para alimentarse, para lograr algún cambio, debemos ser libres. En Venezuela no tenemos prensa libre, no podemos enviar un mensaje de cambio para que la gente lo vea por la televisión o lo escuche en la radio, así que necesitamos a la gente en las redes sociales, que es el único medio de hacer llegar el mensaje. Tú preguntas ¿cómo queremos lograr todo esto? La respuesta: elecciones justas y libres. Es un largo camino hacia la libertad.

Leopoldo López contó que tenía 6 años sin ver a su padre, dos años y medio sin ver a su madre, y año y seis meses lejos de su esposa e hijos.

Fuente: El Nacional