María Pinzones en simulacro electoral: “Venezuela necesita un futuro lleno de oportunidades”

San Carlos, octubre 28.- (Las Noticias de Cojedes).- “Venezuela necesita un futuro lleno de oportunidades, que le permita a las familias vivir dignamente de su trabajo y no de las migajas que les hacen caer desde las alturas del poder”, afirmó María Angélica Pinzones, candidata de la Plataforma Venezuela Unida en Cojedes (Circuito II), en el marco de la realización del recién efectuado simulacro del CNE con miras a las elecciones para elegir la Asamblea Nacional este 6D.

Desde la Escuela José Laurencio Silva, en el municipio Tinaco, Pinzones, hizo la declaración y luego junto al resto de los candidatos compartieron con vecinos de las comunidades de San Lorenzo y Mijagua donde reiteró el llamado a la participación masiva en los comicios parlamentarios.

Pinzones estuvo acompañada de Amanda Linares, también candidata por el voto lista, y de dirigentes de esos sectores. Dijo que su mensaje fue de solidaridad y consuelo a esos venezolanos que sufren día a día la miseria y las penurias que los ha sumergido un gobierno irresponsable e indolente que está de espaldas al sufrimiento del pueblo.

La candidata por el circuito II que comprende los municipios Tinaco, Tinaquillo, El Pao, Girardot y Lima Blanco agradeció en nombre de todo su equipo el recibimiento cordial, entusiasta que le brindaron en un ambiente de hermandad y mucha alegría.

“Hacemos un llamado al pueblo cojedeño para invitarlos a que no se queden en casa el 6 de diciembre y salgan con su familia a gritarle al gobierno que los somete a la indignidad, que ya no lo quieren más, que están hartos de que se burlen de la nobleza de un pueblo trabajador que merece un presente y un futuro lleno de oportunidades, que les permita vivir dignamente de su trabajo y no de las migajas que les hacen caer desde las alturas del poder”, afirmó la candidata.

Aseguró que los residentes de los municipios de ese circuito II se quejan del pésimo servicio de agua que en más de 20 años no han podido disfrutar. Agregó que Hidrocentro prefiere darle agua de la represa de El Pao a los estados Aragua y Carabobo, mientras que en Tinaco y en el mismo paso literalmente se mueren de sed, por irresponsabilidad e ineficiencia de todos los niveles de gobierno.

Mencionó que otro de los problemas que padecen es por la falta de gas y el alcalde de Tinaco, José Rivas, los castiga si protestan y están cansados de cocinar con leña. Sostuvo que el estado tiene un gran potencial agrícola y es por eso que desde el Parlamento se compromete a impulsar leyes que ayuden los productores.