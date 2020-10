El padre José Manuel y el daño antropológico en la Venezuela del siglo XXI

Dr. Andrew Torres.-

San Carlos, octubre 29.- (Las Noticias de Cojedes).- Se acepta popularmente que “el crimen mayor es el asesinato” por cuanto es el irrespeto total a la vida, hoy se cumple una semana que este flagelo se llevó a nuestro querido Padre José Manuel De Jesús Ferreira (39) quien desempeñaba una labor humanitaria invaluable en la Parroquia eclesiástica San Juan Bautista de San Carlos, caraqueño, hijo de inmigrantes portugueses y con tres hermanos varones que representaban el camino del bien seguido por las familias arraigadas en la Urb. El Cementerio de Caracas.

Además, debemos enfatizar que el Padre José Manuel se negaba a dejar a su adoptivo estado Cojedes y Venezuela, a pesar que parte de su familia se había ido y así se lo pedían. ¿Nos sorprende de verdad este acontecimiento en Cojedes?. Tristemente no, repasemos los informes del Observatorio Cojedeño de Violencia (OCV) y del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) desde los cuales se ha venido advirtiendo sobre el avance de este flagelo en los que solo para la última década en Cojedes las Tasas de Homicidios por 100 Mil Habitantes superó los 70, con unos fatídicos años 2010-2016 y un año 2012 en el que se batió record de asesinatos (254) a nivel regional cuyo 95 % se saldó a tiros (OCV). A nivel nacional según reportes del OVV, el más fatídico fue el año 2016 con 28.754 asesinatos para una Tasa de 91,8 por 100 Mil Habitantes calificando de segunda a nivel mundial detrás de El Salvador (justo 100) y de tercero Honduras (61).

Para ubicarle amigo lector, por esos años en Siria en donde se libra desde el 2011 una doble guerra política y religiosa, según el Observatorio sirio de DDHH allí asesinaron anualmente entre 2011-2015 un promedio de 51.248 personas. Pero, en Siria estaban en guerra ¿Y nosotros en Venezuela y Cojedes?. Alguien nos razonó alguna vez que esto era propio del estado de Anomia Social que vivimos, complementábamos en consecuencia de la Descomposición Social instaurada, aplica aquella frase de J. Ortega y Gasset “El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar”.

Estos resultados sumados a la Emergencia Humanitaria Compleja que se vive en nuestro país desde hace años nos conducen a aceptar que son “Consecuencia de” el mismo entorno gestado durante estos años de agudización acelerada de la descomposición social que soportamos desde las mismas instancias gubernamentales. Acaso no recordamos a un presidente constitucional por aquellos años que nos instruía frases como “Robar no es malo…”, contrario al 7mo. Mandamiento católico y por cierto según la reconstrucción de hechos esto originó el incidente del asesinato (5to. Mandamiento) del Padre José Manuel. Más cerca aún, tuvimos un gobernador regional que se jactaba en medios públicos de tener organizados “Malandros” que lo apoyaban electoralmente (9no. Mandamiento). La guinda, por estos últimos meses hemos contemplado en medios públicos e incluso apersonándose a un Alcalde en funciones amenazando la integridad física de locutores y sus familias, en programas radiales que amparados por las llamadas de ciudadanos y sus denuncias ante reivindicaciones sociales insatisfechas reclaman mejoras de su gestión (6to. Mandamiento) para beneficio de sus comunidades colapsadas con los servicios públicos. Ni hablar del pacto social, resultan en esos casos “letra muerta” en nuestra Constitución Nacional los artículos no. 2, 3 y 4, el Título III de los Derechos Humanos y Garantías con sus Capítulos sobre Derechos civiles, sociales, culturales y educativos. Y de los ciudadanos amigo lector, acaso las vivencias en las “Colas de gasolina” con los fraudes que se ven de diversa monta no son ejemplarizantes de la pérdida de civismo del venezolano corriente, ¿Cuándo antiguamente se veía una “coleadera” y desfachatez como la que promueven ciudadanos y principalmente los efectivos de la gnb en esos sitios?. Como si fueran poco las penurias del colapso del servicio de combustible, también, entre los ciudadanos se suceden allí desmanes propios de la descomposición social instaurada. Tras más de dos décadas en este entorno, acaso el par de jóvenes (de 18 y 21 años) a quienes se responsabiliza en instancias policiales por el incidente del Padre José Manuel, ¿no serán ellos “Consecuencia de” haber crecido en este entorno hostil y por tanto víctimas? que entre otras cosas ha multiplicado por dos los conceptos de Pobreza y Desigualdad social que habían a su inicio.

Pues bien, los hechos indican que esta descomposición ha permeado a sus anchas a la sociedad venezolana desdibujando la imagen ciudadana y de hecho se le ha cuestionado mucho a migrantes venezolanos por el mundo su comportamiento público, se ha perdido solidaridad y cohesión y al contrario se proyecta desconfianza y fragmentación social con polarización, la propia desinstitucionalización y anomia social deja al ciudadano común huérfano en su país, se ha gestado la des-humanización con un lenguaje agresivo promovido desde instancias gubernamentales sin duda, sumado a la decadente Educación del Hogar, es evidente que se han perdido oportunidades y condiciones de vida con pérdida de arraigo en nuestra tierra y de allí que más de 6 Millones de habitantes hayan migrado. Tal cual parte de la familia del querido Padre José Manuel, que Dios lo tenga en su regazo. Nos toca ese gran reto de asumir la reconstrucción y humanización de Venezuela.