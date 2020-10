Netflix se apodera de la época navideña

Gleidy Hernández.-

Valencia, octubre 29.- (Las Noticias de Cojedes).- A todos nos encanta imaginarnos un mundo ideal donde existen solamente momentos de alegría con la familia. Quizás esa sea una de las razones por las cuales adoramos las películas navideñas, porque a pesar de sus tramas con valores remilgados se adhieren a nuestros corazones y terminan convirtiéndose en el repertorio audiovisual que disfrutaremos en un cómodo sofá con nuestras familias.

Este año ha sido difícil debido a la pandemia del COVID- 19, por lo que hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad, donde los encuentros con familiares, amigos e incluso las reuniones de trabajos son completamente virtuales y lo cierto es que aun no sabemos cómo celebraremos las fiestas navideñas. Sin embargo podemos contar con el catálogo de Netlix que nos ofrece variedades de películas que animaran el espíritu navideño.

El primer film que te hará sentir en el polo norte es “Jingle Jangle: Una navidad Mágica”, la cual se estrenará el 13 de noviembre y cuenta la historia de un antiguo fabricante de juguetes que debido a la traición de su aprendiz perdió todas las esperanzas, pero con la ayuda de su brillante nieta vuelve a creer que todo es posible.

Crónicas de Navidad 2, es otro de los clásicos navideños que estará de regreso a partir del 25 de noviembre. Este film dirigido por Chris Columbs y protagonizada por Kurt Russell se centra en un alborotador misterioso que amenaza con cancelar la navidad por lo que una adolescente se reunirá con Santa Claus para evitarlo.

Navidad Xtraterrestre, también es una buena opción para disfrutar en familia. Esta película animada que se estrenará el 20 de Noviembre cuenta la historia de un pequeño alienígena que tiene la misión de robarle algo importante a Santa Claus en el Polo Norte, pero termina aprendiendo una lección muy valiosa sobre el espíritu de la navidad.

Pero si prefieren los films de romance navideños no pueden dejar de pasar por desapercibido “Operación Feliz Navidad”, la cual se estrena el 5 de noviembre y se centra en la historia una asistente legislativa que se enamora de un guapo y generoso capitán de una base área.

Dash & Lily es otra película que seguramente nos hará suspirar de amor. Esta adaptación del bestseller escrito por Rachel Cohn y David Levithan se estrena el 10 de Noviembre y cuenta la historia de Dash y Lily una pareja que conecta su amor por medio de citas escritas que intercambian en un libro que van dejando por diferentes lugares de New York.

Otra comedia romántica navideña que se convertirá parte de nuestra lista de películas es Amor de Calendario que se estrenó el 28 de Octubre. Este film protagonizado por Emma Roberts y Luke Bracey se centra en la historia de una pareja que comparte un sentimiento en común: el desdén hacia la navidad.

Y finalmente está Cambio de Princesas 2, que se estrenará el 19 de Noviembre. En esta nueva oportunidad la actriz Vanessa Hudgens mostrará sus múltiples personalidades interpretando tres personajes al mismo tiempo.

Esta colección de producciones navideñas nos recordará los momentos en los que los vecinos se apresuran emocionados a colocar las brillantes luces de colores que adornan todo el vecindario, la agitada búsqueda del regalo perfecto en los alrededores de un centro comercial, de los familiares que no paran de enviar memes con la frase de la popular canción de Mariah Carey “All want for christmas is you”, pero sobre todo nos dará una buena razón para disfrutar tiempo en familia.