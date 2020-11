Guaidó en el Senado de Italia: “Queremos elegir el futuro en democracia”

“Italia con Venezuela por la libertad y la democracia”, este fue el tema de la conferencia impulsada por la Asociación Parlamentaria de Amistad Italia-Venezuela, que se celebrò el miércoles 4 de noviembre, a las 5:00 pm (mediodía en Venezuela), en el salón Nassirya del Senado italiano, con el discurso del presidente interino Juan Guaidó en conexión desde Caracas.

El presidente encargado de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional, durante su intervención ante el Senado italiano agradeció la solidaridad y hospitalidad a los venezolanos emigrados en Italia e insistió en su lucha por una Venezuela en democracia y libertad. “Lo más importante para los venezolanos es hablar de la solución”, dijo. “Ese es el testimonio, la voz y el grito que queremos alzar en Italia”, agregó.

Recordó que el régimen de Maduro fue acusado recientemente de “crímenes contra la humanidad” por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que dice que no hay avances en Venezuela hacia un proceso electoral “creíble y democrático”. Además de las críticas emitidas por las Naciones Unidas, varios países y entes, como el Grupo de Contacto de la Unión Europea para Venezuela, han rechazado la realización de dicho proceso electoral y han advertido que no reconocerán unas elecciones que no sean “legítimas y limpias”.

Reivindicó las elecciones parlamentarias y presidenciales, señaló la vulnerabilidad institucional y personal existente en Venezuela. “Hay persecución de los venezolanos y emergencia. Queremos elegir el futuro en democracia”, señaló.

La diputada venezolana Mariela Magallanes fue la encargada de hacer un resumen argumental en italiano de lo dicho por Guaidó.

En la reunión, organizada por iniciativa del senador Adolfo Urso (FdI), presidente de la Fundación Farefuturo, asistieron parlamentarios de todos los grupos políticos de gobierno y oposición, entre ellos Giorgia Meloni, presidente de Fratelli d’Italia y presidente del Partido Conservador Europeo, Pierferdinando Casini (Gruppo Autónomo), Lucio Malan (Forza Italia), Lía Quartapelle (Partido Democrático), Donatella Conzatti (Gruppo Italia Viva), Manuel Vescovi (Lega), Enrico Aimi (Forza Italia) y, no menos importante, el periodista y político Emilio Carelli, del Movimento 5 Stelle, únicos en la coalición de gobierno en negarse a reconocer a Guaidó como presidente interino y lo que la Constitución venezolana establece.

El acto con Guaidó tuvo lugar un mes antes de las elecciones legislativas prêt-à-porter convocadas por Nicolás Maduro para el 6 de diciembre próximo y a las que no concurrirán las fuerzas opositoras, pues “no pretenden colaborar con la dictadura”, desacreditadas tales elecciones por distintos sectores, en parte porque no cumplen con los lapsos que establece la Constitución y por el poco tiempo de preparación para sufragios en medio de la pandemia del covid-19. Incluso, los opositores que expresaron inicialmente su intención de participar, de hecho, retiraron a sus candidatos tras un fallido intento de la Unión Europea de convencer a Maduro a garantizar las condiciones mínimas para la celebración de “elecciones justas”.

Solo dos países de los veintisiete de la Unión Europea, Italia y Chipre, no han reconocido a Guaidó como presidente interino de la República, como sí lo han hecho los Estados Unidos (hoy en vilo a causa de las elecciones) y la mayor parte de la comunidad internacional, el Grupo de Lima y, por tanto. la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero Italia tampoco reconoce a Maduro como presidente constitucional.

La posición ambigua de Italia ha frenado, efectivamente, la acción de la UE en los momentos decisivos.

Fuente El Nacionall