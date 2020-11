Diosdado Cabello permitió aglomeración en Zulia solo para hacer campaña

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,permitió que decenas de ciudadanos se aglomeraran en el estadio de beisbol Luis Aparicio, en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, para comenzar la campaña en esa entidad para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

En el lugar no se respetó el distanciamiento social para prevenir la propagación del covid-19 y muchas personas no usaron correctamente el tapabocas, a pesar de que Zulia durante varias semanas se ubicó como el epicentro de la pandemia en el país.

El oficialista llegó aproximadamente a las 5:00 pm.

Pero antes los candidatos Alexander Villasmil, Taina González, Manuel Quevedo, Lisandro Cabello y Aloha Núñez ofrecieron un discurso bajo el mismo formato que maneja el régimen. Acusaron a los diputados de oposición por la crisis y afirmaron que el chavismo se apoderará de la Asamblea Nacional.

Cabello insistió en que deben ser chavistas todos los diputados que salgan electos en Zulia, un estado severamente afectado, además del coronavirus, por los cortes eléctricos, la escasez de gasolina y de agua, las fallas en la distribución de gas doméstico y la hiperinflación.

“Que nadie cante victoria. Hay que trabajar incansablemente pateando calle, dándole la cara gente, hablándoles para buscar los votos que tengamos que buscar. Después de que ganemos no vamos a decir ‘si te he visto no me acuerdo’. Tenemos que estar con más razón en los barrios, las comunidades, respondiendo a la confianza”, manifestó.

El periodista regional Lenin Danieri criticó que para la bajada de la Chinita las autoridades no hayan permitido el ingreso de más de 160 personas a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Agregó que, en ese entonces, había cinco anillos de seguridad y rociaban de manera exagerada de alcohol isopropílico a los devotos.

“¿Se quieren suicidar los que se quitan el tapabocas? ¿Se quieren morir? ¿Qué pasa, pues? Vamos a elevar la conciencia. Hemos logrado un buen nivel de control del coronavirus”, reclamó recientemente Nicolás Maduro en una alocución transmitida por Venezolana de Televisión.

Incluso, el propio Cabello atravesó un delicado cuadro de salud luego de contagiarse de covid-19. “Estuvo muy grave Diosdado, muy, muy grave. Yo siempre tuve fe de que José Gregorio lo regresaba de la gravedad, no tuve dudas. Cilia lo sabe”, dijo Maduro hace apenas un mes.

Acto de Inicio de Campaña Electoral #VenVamosJuntos por el rescate de la Asamblea Nacional con la presencia de nuestro 1er. Vicepdte. del @PartidoPSUV @dcabellor junto a nuestras candidatas y candidatos de la Patria. Desde el estadio Luis Aparicio https://t.co/jQfV0FemBR — Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrietoGob) November 5, 2020

Fuente: El Nacional