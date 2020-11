El inolvidable Sean Connery: El primer James Bond

Gleidy Hernández.-

Valencia, noviembre 6.- (Las Noticias de Cojedes).- Existen actores que se inmortalizan en el mundo debido a que con su carisma se adueñan no solamente de la gran pantalla sino también de nuestros corazones. Tal es el caso del legendario actor británico Sean Connery, quien entró a la fama por interpretar al ícono agente James Bond. Connery dejó un gran vacío en Hollywood tras fallecer el pasado sábado 31 de octubre a los 90 años.

A lo largo de su carrera cinematografía Connery ganó un premio Oscar por los “Intocables de Eliot Ness” dos premios BAFTA y tres Globo de oro además actuó en películas que se convirtieron en clásicos, algunos de estos fueron: “Indiana Jones y la Última Cruzada”, “El hombre que pudo Reinar”, “Robin y Marian”, “Los Inmortales”, Robin Hood Príncipe de los ladrones y “La liga de los Hombres Extraordinarios” el cual fue su último trabajo como actor.

Incluso fue nombrado Caballero del Imperio Británico en el año 2000, no obstante realizó una campaña a favor de la salida de Escocia de Gran Bretaña. También protagonizó el cortometraje “La Costa del Sol como destino para el turismo de Golf”, sin mencionar que en 1999 fue nombrando “El Hombre mas sexy del siglo” y en sus inicios recibió una oferta para ser futbolista profesional pero la declinó porque pensó que su carrera como deportista terminaría a los 30 años y optó seguir con la actuación.

Pero ¿cuál es la historia del primer James Bond?. Thomas Sean Connery nació en Edimburgo, Escocia, el 25 de Agosto de 1930, sus padre era un obrero católico y su madre una empleada doméstica protestante.

Connery creció en Fountainbridge donde vivió en una pequeña habitación que contaba con un baño compartido y sin agua caliente. A los 13 años dejó la escuela y empezó a trabajar como repartidor de leche, puliendo ataúdes, colocando ladrillos y mas tarde se unió a la Royal Navy ( La Marina Real británica) pero tres años después fue invalidado del servicio por padecer una úlcera Péptica.

Después de estar en la Marina Real Británica, Sean, trabajó conduciendo camiones, como salvavidas y posaba como modelo en Edinburgh Callege of Art pero su trabajo en el teatro local lo acercó a su verdadera pasión y en 1953 participó en la competencia de Mr. Universe en Londres donde se enteró estaban haciendo audiciones para el musical South Pacific y obtuvó el papel del teniente Buzz Adam, el mismo que había hecho famoso al actor Larry Hagman en Broadway.

El actor Estadounidense Robert Henderson fue quien lo incentivo a que estudiara con más profundidad el mundo de la actuación por lo que le presto las obras de Williams Shakespeare, Bernard Shaw y lo aliento a que tomara clase de locución.

Más tarde, Connery cambió las tablas del teatro por las cámaras, porque participó como extra en la película “Lilacs In The Spring” la cual fue estrenada en 1954. También interpretó papeles menores en la televisión incluyendo el de un ganster en la serie de la BCC, Dixon of Dock Green.

Pero fue la esposa del productor Cubby Broccoli quien convenció a su esposo de que el papel de James Bond era perfecto para Sean Connery ya que tenía el magnetismo y la química sexual para interpretar al famoso agente.

Sin embargo, el novelista inglés que creó al personaje de James Bond, Ian Fleming no estaba de acuerdo con que Sean Connery interpretará a James Bond, pero en cuanto vio su desempeño en la pantalla cambio rápidamente de opinión e incluso escribió algunos relatos ambientados en Escocia para el personaje.

La primera película de James Bond, Dr. No fue tan exitosa en la taquilla cinematográfica que presidente Kennedy solicitó una proyección privada en la casa blanca. Los siguientes éxitos fueron Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno y Sólo se vive dos veces, pero al terminar esta película el actor confesó que no quería seguir interpretando a James Bond, debido a que temía a que lo encasillaran así que rechazó el papel en “Al servicio Secreto de su Majestad” por lo que el actor australiano, George Lazenby fue el encargado de darle vida al agente.

Los productores, Saltzman y Broccoli lograron convencerlo de que volviera a interpretar a James Bond en la película “Diamonds Are Forever” que se estreno en 1971 y el actor recibió un pago de 1,25 millones de dólares. La película recibió criticas mixtas porque se utilizó mucho el humor camp.

Más adelante, el actor aceptó trabajar en la ultima película sobre James Bond que se tituló “Never Say Never Again” el nombre fue sugerido por su esposa, porque Connery había dicho que no volvería a involucrarse en otras películas que retrata las aventuras del agente 007.

Finalmente terminó aceptando el papel de Guillermo en la película “El Nombre de la Rosa” y ganó un premio BAFTA por esa cinta. Un año después se lleva el Oscar por su interpretación de un policía irlandés.

Ya ha pasado un largo tiempo desde que Sean Connery interpretó al elegante, sensual y sofisticado agente James Bond pero su maravillosa actuación transcendió y le dio a la gran pantalla un icono del siglo XX que será recordado por siempre en el mundo de Hollywood.