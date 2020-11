“El Ruso” desde Tinaquillo: Los venezolanos debemos ocuparnos más de Maduro que de Trump

Especial.-

San Carlos, noviembre 7.- (Las Noticias de Cojedes).- “Los venezolanos debemos ocuparnos más de Maduro que de Trump”, dijo “El Ruso”, José Felipe Machado, candidato por el estado Cojedes a la Asamblea Nacional en la lista del partido Unión y Progreso, en programa radial desde la ciudad de Tinaquillo.

“Es preocupante que hoy los venezolanos estén mas ocupados por los resultados electorales de Estados Unidos que de los comicios en Venezuela; los venezolanos -señaló machado- debemos seguir el ejemplo de Trump, que ante la posibilidad de un fraude mandó a los estadounidenses a salir a votar masivamente para derrotar el fraude. Peor era quedarse de brazos cruzados, sin hacer nada. Esa es la actitud que debemos asumir pues el fraude y la trampa se derrotan votando.

Para “El Ruso” el 6D debería ser la oportunidad de castigar el gobierno. Lo que debemos hacer es quitarle la asamblea a los chavistas, no tenemos otra salida, no podemos seguir esperando la llegada de un mesías o de unos tales marines. No. Somos nosotros los que debemos resolver nuestras diferencias.

Cuando le preguntaron por qué quería ser Diputado fue tajante al señalar que los cojedeños necesitan un diputado de verdad, de carne y hueso, que defienda los intereses de los cojedeños. Cojedes adolece de representantes y ahora le ponen unos candidatos forasteros que nadie conoce. Dijo que ponía su nombre por el partido UNION Y PROGRESO porque los partidos están todos secuestrados por el gobierno. Votar por los partidos tradicionales es votar por Maduro, por eso llamamos a todos los cojedeños a sufragar para derrotar las maniobras de este nefasto gobierno, que nos pretende imponer una dictadura totalitaria a través del fulano estado comunal.