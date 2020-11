Causa R: Cojedeños no pueden comer carne y pollo por ineficacia del gobierno en control de precios

San Carlos, noviembre 9.- (Las Noticias de Cojedes).- “Al pueblo cojedeño se le hace muy difícil comer carne y pollo debido a los altísimos precios de esos rubros alimenticios, ya que el gobierno no tiene capacidad para poner orden ante el desastre económico que ha generado”.

De manera que comer proteínas en Cojedes es un lujo, a menos que sea en la casa de un “enchufado”, donde se degustan platos exóticos mientras que en los barrios la gente humilde “se come un cable”.

Ante tal situación, el líder regional de Causa R señala que aunque no va a participar en las elecciones parlamentarias por considerar que no existen justas condiciones para un proceso transparente, es una inmoralidad que los oficialistas salgan a la calle a pedir el voto cuando no han sido capaces de resolver la crisis económica que hunde en el hambre a los venezolanos. “Y para colmo la excusa de siempre son las sanciones y la guerra económica, cuando todos sabemos que desde hace 20 años las políticas económicas equivocadas han destruido el aparato productivo nacional y son la causa real de la miseria, el hambre y el deterioro de los servicios básicos.