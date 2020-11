Claudio Fermín en San Carlos: “Venezuela necesita una reconciliación sincera”

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 6.- (Las Noticias de Cojedes).- El líder de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, en acto con dirigentes sociales del municipio Ezequiel Zamora (San Carlos, estado Cojedes), reiteró su llamado a la construcción del país con la participación de todos, haciendo énfasis en que “Venezuela necesita una reconciliación sincera” y destacó que se debe aprovechar la ocasión de las elecciones parlamentarias del 6D para luchar por ese objetivo.

Fermín inició este jueves una gira por la entidad cojedeña, donde estará recorriendo cada uno de los municipios llevando su mensaje de cambio, de esperanza, de participación ciudadana, levantando la bandera del voto como instrumento de participación popular para lograr un presente distinto, marcado por la honestidad y el compromiso con Venezuela.

El acto en San Carlos se llevó a cabo en la sede del colegio de licenciados, en el sector El Chuchango, en horas de la tarde, donde se dieron cita al menos 300 dirigentes de base, quienes a la vez expandirán el mensaje en sus comunidades y defenderán el voto en el proceso comicial parlamentario.

Antes de Fermín tomaron la palabra dirigentes y candidatos de Cojedes a la Asamblea Nacional por Soluciones, entre ellos Franklin Fazi (lista), Claret Monagas, José Salamanca, Diana Cazorla, entre otros, quienes reiteraron su compromiso con luchar desde el parlamento nacional por una nueva Venezuela comprometida con su gente que es el recurso más importante que tiene el país.

Venezuela debe construir su propio destino

-La democracia es cohabitar, es toleramos”, resaltó Fermín, quien reflexionó ante la amplia concurrencia en este evento político sobre el rol del ciudadano que ama a su patria. “La patria es su gente, y si no amamos a la gente no somos patriotas”, apuntó.

Dijo que Venezuela debe seguir en búsqueda de solucionar sus propios problemas sin injerencia extranjera, construyendo su propio destino y para ello es necesario no abandonar las luchas sociales ni la participación en los procesos comiciales, pues es una manera de demostrar nuestra inconformidad. Por ejemplo, hoy día el pueblo está harto cocinar con leña, de inseguridad, del alto costo de las medicinas y del hambre, del abandono de los servicios públicos y para eso también debemos expresarnos en las urnas electorales.

La crítica no la dejemos de hacer nunca…. no renunciamos a la denuncia, a la protesta…. tampoco al diálogo, manteniendo la humildad, el amor por Venezuela… no nos rindamos jamás y si nos podemos poner de acuerdo para salir del problema mucho mejor, dijo Fermín ante la acalorada asistencia.

En Soluciones estamos comprometidos con el bien, con la paz, con el diálogo para encontrar la verdad y no persistir en el error…. Un error no se tapa con otro error, dijo Fermín y resaltó que no se es débil cuando se llama al reencuentro, a la reconciliación, por el contrario es fortaleza, es equidad, es patriotismo.

Luchamos contra un gobierno poderoso

Clauido Fermín reconoció que “estamos luchando contra un gobierno poderoso, que usa ese poder con los tribunales, medios de comunicación, PDVSA, con la policía… pero también estamos luchando contra gente que nos dice que no votemos… Diputados que dicen que ellos van a seguir allí siendo diputados aunque se les haya vencido el período… Imagínense a Maduro diciendo que él se queda en el poder y que no voten….”

Reivindicó el derecho al voto del cual dijo es una conquista de muchos años de lucha…. “Nuestros abuelos lucharon por eso….”, e invitó a votar masivamente este 6 de diciembre por los candidatos de Soluciones que tienen a Venezuela principalmente en su mente y corazón y en su proyecto de vida.