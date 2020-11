Disney Plus: va por hegemonía de Netflix

Gleidy Hernández.-

Valencia, noviembre 13.- (Las Noticias de Cojedes).- A pocas semanas de llegar oficialmente a ciertos países de Latinoamérica el prometedor servicio de Streaming de Disney, se anunció el costo de su tarifa que tendrá un plan anual de 15% de descuento sobre el precio estipulado, lo que lo convierte en una gran competencia para Netflix, que por el contrario comunicó hace semanas atrás que aumentaría el precio de sus planes.

La innovadora plataforma de Sreaming de Disney estará disponible el próximo 17 de noviembre en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, México y Uruguay; por supuesto, Venezuela queda excluida de esta plataforma. Estos son los precios de Disney plus por cada país:

ARS$ 3.250 en Argentina

BRL$ 237,90 en Brasil

CLP$ 54.900 en Chile

COP$ 203.900 en Colombia

MXN$ 1.359 en México

PEN$ 220,9 en Perú

USD$ 50,90 en Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica

El catálogo de esta plataforma Streaming creada por el gigante del entrenamiento no sólo ofrecerá las clásicas películas de las princesas y Pixar, sino que también incluye El Universo de Marvel, Star Wars, documentales de National Geographic. En cuanto contenido original, Disney Plus tiene la serie basada en Star Wars, The Mandalorian, el remake Live- Action de La Dama y el Vagabundo, High School Musical: La Serie, Forky Pregunta, la temporada final de Star Wars: Clones Wars y antes de que termine el año estrenará la serie de Wandavision, que es una de las más esperada por los fanáticos del universo Marvel.

Igualmente Disney Plus creó un plan VIP para estrenar la película de Mulan, el costo de esta suscripción era de 35 dólares, pero a partir del 4 de diciembre estará gratis para todos sus usuarios. Por su parte, Netflix, decidió arriesgarse a aumentar las tarifas de sus suscripciones estándar y premium a un 5% lo que causó que en seis meses el gigante del Streaming subiera los planes en todo el mundo.

Referente a los precios, si comparamos las tarifas de Disney Plus con las Netlix: Las de Disney son más económicas pero el público optará por elegir a Netflix debido a que su catálogo es más extenso.

A los Venezolanos, ávidos de entretenimiento en estos tiempos de pandemia y crisis humanitaria, se nos pondrá un poco complicado disfrutar de Disney Plus debido a que no estamos incluidos en la lista de los países latinoamericanos que podrán descargar la aplicación a través de Google Play y App Store (Apple Store) por lo que se debe recurrir a instalar un VPN.

Adrián Chiquito y Alejadro Tiamo, dos jóvenes aficionados a estas plataformas de Streaming, consideran que Netflix es mucho mejor que Disney plus debido a que ofrece más contenido de producciones por lo que prefieren pagar por ahora la costosa tarifa impuesta por Netflix.

En estos tiempos de pandemia las plataformas digitales se han convertido en el mayor entretenimiento, pues a falta de salidas al cine o al teatro, podemos disfrutar de las buenas películas y series de televisión en la comodidad de la casa, y lo mejor de todo es que nos resguardamos del virus.