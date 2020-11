Inder Romero: Simulacro electoral demuestra que el 6D habrá gran participación popular

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 16.- (Las Noticias de Cojedes).- Inder Romero, candidato a la Asamblea Nacional por la lista de Somos Venezuela, en visita a Cojedes, señaló que la población salió masivamente a participar en el simulacro electoral este domingo 15 y aunque reconoció que vive el país en una crisis social y económica asegura que la participación popular el 6D va a ser significativa y determinante para el futuro del país.

-Hay también un pueblo chavista que está dolido, que padece por la ausencia de gas, gasolina, altos de precios de la comida, la destrucción del salario, pero existe conciencia de por qué se está viviendo esta situación, de los efectos malignos del bloqueo económico, financiero y de la guerra económica, dijo Romero, en la sede de Las Noticias de Cojedes, quien estuvo acompañado del diputado Juan Aponte, coordinador de Somos Venezuela en Cojedes.

Como salida a esta problemática, Romero confía en que la Ley Antibloqueo será de gran ayuda y conjuntamente con otras legislaciones que se emprenderán en la nueva Asamblea Nacional se estimulará la producción nacional, la recuperación del país desde todo punto de vista. Dice que se sentirá una gran diferencia entre un poder legislativo que se dedicó a traicionar a la patria, a apoderarse de importantes activos, a pedir sanciones contra Venezuela, a un poder legislativo que actuará con sentido de pertenencia nacional, que defienda los intereses de la patria y estimule el desarrollo económico y social. En torno al funcionamiento de la AN “creemos que debe haber diputados y diputadas que se interesen realmente por el país”.

Como positivo destacó que actualmente la Vicepresidenta Delcy Rodríguez lleva a cabo una exitosa gira por Rusia para impulsar los beneficios de la Ley Antibloqueo ante empresarios e inversores y poder dar un impulso a las relaciones entre ambos países.

En cuanto a su organización política resaltó la importancia de la estructura horizontal de 24 redes que tiene Somos Venezuela, lo cual -según su declaración- genera mayor confianza y decisión del pueblo a participar a través de esta estructura político partidista en la lucha por el bienestar colectivo.

Por otro lado, refirió que entre las propuestas de legislación a la AN, que lleva Somos Venezuela, por medio de una de las redes como es la de la espiritualidad, está la Ley de Cultos y Religiones. “Para ello vamos a generar los espacios a fin de llevar a cabo esta discusión. No se trata de redefinir el sistema de creencias a equis o cuales iglesias. No. Se trata de generar un acercamiento entre las distintas visiones religiosas del país para la presentación de propuestas”.

Finalmente concretó que en medio de todas las dificultades los candidatos del Polo Patriótico han estado en la calle “y tenemos moral para pedirle el voto a la gente porque no fuimos nosotros quienes entregamos los activos del país para vivir esta situación de crisis, y no es que antes no tuviésemos problemas pero es que se agudizaron después que esta gente llegó a la AN… Lo que buscamos con la nueva AN es generar un país que le pase por un lado a las sanciones impuestas por EE.UU. y no tengamos necesidad de estar pendientes de una bolsa de comida ni de un bono, ya que esos son mecanismos que se ha ideado el presidente para ayudarnos en medio de un criminal bloqueo”.

Dijo estar seguro que “pronto volveremos a la Venezuela que tuvimos con Chávez” y para ello invitó a votar por la tarjeta de Somos Venezuela.