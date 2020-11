Mireles: A pesar del arbitrario cierre de Rumbera 94.7 FM nos seguiremos comunicando con el pueblo

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 17.- (Las Noticias de Cojedes).- “A pesar del cierre arbitrario de Rumbera 94.7 FM, de San Carlos, continuaremos nuestra labor de comunicación con el sufrido pueblo de Cojedes, a través de nuestras redes sociales donde un grueso número de seguidores podrá interactuar y enviarnos sus inquietudes, denuncias y comentarios de sus comunidades”, dijo Alexander Mireles, abogado y locutor, conductor del espacio “Hablando Claro y Raspa’o” que se transmitía por la citada estación radial.

Mireles señala que al gobierno le enfurece que el pueblo hable por la radio y diga sus verdades, es decir, que las familias padecen por la falta de gas, por los constantes apagones que les queman sus electrodomésticos, por la falta de gasolina y la ausencia del transporte público, por el colapso de los hospitales, por el alto costo de los alimentos y las medicinas, la inseguridad personal, entre otros delicados problemas.

-Eso no lo estamos inventando nosotros, es parte de la cotidianidad que se vive en nuestro estado, pero quienes pretenden tapar el sol con un dedo creen que por cerrar una emisora van a salir del problema, precisamente porque esa emisora servía de plataforma al pueblo y le hacía valer su derecho a informar y estar informado, a exponer sus puntos de vista sobre la crisis del país, a hacer el llamado a los representantes de las instituciones del Estado que prestan servicios públicos y que hoy por hoy están destartalados, para que se mejore el nivel de vida de las comunidades, dijo el abogado y comunicador.

“No detendrán nuestra voz en defensa de los más humildes de ese pueblo golpeado por políticas erradas durante más de 20 años que sólo han llevado a la quiebra de empresas, a la ruina de las familias que hoy padecen de hambre, que deben cocinar con leña, que tienen que caminar kilómetros para desplazarse de un lado a otro en busca de oportunidades que no encuentran; en fin, no nos vamos a callar y llegaremos a ustedes, por ahora, multiplicándonos a través de las redes sociales, puntualizó Mireles.