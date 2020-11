Fazi: Ante el abstencionismo y el más de lo mismo del gobierno el pueblo votará por Soluciones este 6D

San Carlos, noviembre 21.- (Las Noticias de Cojedes).- En recorrido casa por casa por distintos sectores de la capital cojedeña el lider de Soluciones para Venezuela en el estado Cojedes, Franklin Fazi, candidato lista para la Asamblea Nacional, recalcó que frente al abstencionismo y el más de lo mismo que representa el oficialismo se levanta con fuerza la opción del cambio para construir una Venezuela próspera muy distinta a la actual.

Dijo que al conversar con el pueblo se palpa la angustia de querer una patria en paz pero alejada de esta crisis económica, social, política, moral, donde la polarización entre un gobierno nefasto y sectores radicales opuestos al régimen no ofrecen nada para salir del atolladero al cual nos han llevado.

Enfatizó que este pueblo ha recibido el mensaje de Claudio Fermín y de todó el equipo de Soluciones para Venezuela con satisfacción porque busca la reconciliación pero a la vez la justicia, la equidad y el verdadero progreso que debemos lograr los venezolanos.

-Ante tal realidad, la salida es el voto, dijo Fazi, para comenzar a edificar ese cambio desde el 6 de diciembre, eligiendo una nueva Asamblea Nacional que se dedique a trabajar, a legislar, a crear soluciones ante tantos problemas que afectan al país.

-No más guerra, no más violencia, no más crisis. El pueblo quiere democracia, servicios públicos eficientes, recuperación económica, trabajo, estudio, apoyo a la industria nacional, al sector agropecuario, a los jóvenes, niños, adultos mayores, en fin quieren una nueva Venezuela.

Por ello, dijo que la preferencia electoral se ha ido moviendo a favor de los candidatos lista y de los circuitos de Soluciones para Venezuela por lo que dio su agradecimiento al pueblo e invitó a movilizarse este 6D, para sufragar por este equipo de hombres y mujeres cojedeños para hacer posible ese cambio que la mayoría anhela.