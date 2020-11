Monseñor Polito Rodríguez: No perdamos la oportunidad de encontrarnos con el Señor en esta Navidad

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 29.- Monseñor Polito Rodríguez, Obispo de San Carlos, estado Cojedes, dijo este domingo en su homilía de la misa transmitida desde Pastoreña 89.7 FM que si no descubrimos qué es lo esencial de la Navidad (como es el nacimiento de Jesús) perdemos la oportunidad de encontrarnos con la gracia y salvación que Cristo el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros y nos invitó a no dejar pasar esta ocasión.

Este tiempo de adviento que conmemora la iglesia Católica es para reconocer de dónde venimos y a dónde debemos ir, es tiempo para encontrarse con la verdad, con aquel que es todo para nosotros, recordó el obispo.

Polito Rodríguez recalcó que adviento es tiempo para la preparación que nos permita vivir ese gran momento de Navidad, para celebrar con gozo el nacimiento de Cristo, el Señor, quien vino a la tierra por amor, y por amor entregó su sangre y luego resucitó, para que todos podamos gozar de esa plenitud… Lamentablemente -explicó el prelado- todo gira en torno a si podemos hacer hallacas, estrenar, colocar luces en calles o casas, todo gira alrededor de un mundo pagano, de comercialización, pero no nos da la mente para trascender y ver un poco más allá, giramos en torno a cosas que son bellas y pertenecen a nuestra cultura, pero que no son lo esencial, que es el nacimiento de Cristo.

Desde que María dijo «Hágase en mi según tu Palabra», comenzó la formación de la Palabra en el vientre de María hasta que nace el trascendente, Jesús de Nazareth, sencillo, humilde, en una pesebrera y por eso se hace tradición en las familias representar en las casas el nacimiento, pero no debe ser una tradición pagana, sino que debemos ir a los orígenes para entender que la navidad es el nacimiento Jesús el Salvador.

Advirtió que hoy tenemos una sociedad muy pagana en la que Dios no aparece por ningún lado… e incluso hay quienes han tratado de negar a Dios, pero Dios sí existe, está pendiente de nosotros, «nosotros somos la arcilla y tú el alfarero» (citó el libro de Isaías)… «Dios es Dios, existe desde siempre y seguirá existiendo para siempre, ese Dios que creó todo es quien nos ama y a quien tenemos que volver… somos todos obras de tu mano… «

Recordó el salmo 79 «Oh Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve!»… ¿qué implica restaurar? -se preguntó. Y dijo: Lo viejo hacerlo nuevo… lo que no funciona desecharlo para que aparezca nuevo… esa es la gracia de Dios en el corazón del ser humano… pero no es posible esa gracia si el ser humano no se abre a ella…

Dios se ofrece gratuitamente y el ser humano tiene la alternativa de aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta entonces Dios comienza a restaurar la vida de esa persona… Debemos estar vigilantes como dice el evangelio de este domingo (San Marcos) «Vigilad pues no sabes cuándo es el momento». Para ello debemos estar preparados, para el encuentro definitivo con el Señor, explicó el Obispo Rodríguez.