Núñez: Caos eléctrico en El Baúl y aguas negras en Sucre motivan al pueblo a votar para cambiar

Carlos Hernández.-

San Carlos, diciembre 1.- (Las Noticias de Cojedes).- El Baúl está colapsado en cuanto al sistema eléctrico, lo cual es intolerable ya que allí se hizo una inversión en más de 15 plantas eléctricas que ya están infuncionales por negligencia del gobierno regional y municipal, pero el caos también se observa en la parroquia Sucre en cuyas calles corren las aguas negras por indolencia de las autoridades, denunció el Ing. Juan Núñez, candidato de Cojedes a la Asamblea Nacional por Primero Venezuela.

Explicó que en los recorridos que han hecho por el municipio Girardot se han encontrado con mucha gente afectada y decepcionada del gobierno, pero también de una oposición radical que no contribuye en nada a ayudar a resolver los problemas; por eso se sienten motivados para salir a votar este 6 de diciembre y votar precisamente por los candidatos de Primero Venezuela quienes ponen el pecho para encontrar soluciones a la crisis de los servicios públicos, al deterioro de la economía y la pulverización del salario de los trabajadores que han hecho decaer las condiciones de vida especialmente de los más necesitados.

Caos también en Anzoátegui

Por otra parte, Núñez agregó que “en las visitas casa por casa hechas en otro municipio de Cojedes como es Anzoátegui, la situación es muy parecida, porque el sufrimiento del pueblo es igual en toda Venezuela debido a un gobierno inepto como el actual, al cual hay que darle un parao desde la Asamblea Nacional para que responda a las exigencias del pueblo, controlando y fiscalizando la inversión pública”.

-No es posible que las familias de Anzoátegui hayan sido las principales estafadas con el proyecto de la planta de Etanol, donde se invirtieron millones y millones de dólares y ahora todo desapareció, no se hizo nada, sin que tampoco hayan culpables de ese desastre, tal cual también ocurrió en el municipio Ricaurte de Cojedes con el central azucarero cuya inversión millonaria en dólares tampoco está jusfiticada en obras porque no existen, dijo Núñez, quien agradeció al pueblo la aceptación de ir a votar este 6D por Venezuela Primero para que se inicie la ruta del cambio en nuestro país.