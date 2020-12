Conoce la nueva versión de Crepúsculo: “Vida y Muerte”  

Gleidy Hernández.-

Valencia, diciembre 2.- (Las Noticias de Cojedes).- Vida y Muerte (Crepúsculo Reinterpretado) es el nuevo libro de Stephanie Meyer, que es la edición aniversario de Crepúsculo que como todos ya sabemos es una de las sagas literarias y cinematográficas más exitosas de todos los tiempos.

En vida y Muerte, Meyer nos narra la historia de Beau Swan, un chico que se muda al lúgubre pueblo de Forks donde conoce a la enigmática y atractiva, Edythe Cullen. Desde ese momento la vida de Beau, se vuelve más interesante pero lo que no sabe es que mientras más cerca este de Edythe más peligro corre él y todas las personas que lo rodean.

Antes de empezar con mi opinión, les aclaro que este libro es una versión reinterpretada de Crepúsculo, en el cual sus protagonistas (Bella Swan y Edward Cullen) intercambian de roles. Bella, pasa a ser Beau, un chico humano que se enamora de una vampiresa llamada Edythe quien es la versión femenina de Edward y así como ellos, el resto de los personajes que conocemos también intercambian sus géneros, excepto los padres de Bella.

¿De dónde le surgió esta idea a Stephanie Meyer?

De acuerdo con la nota del editor que está al principio del libro, la autora explica que decidió realizar esta nueva versión debido a que durante una rueda de prensa, algunos lectores le recriminaron que el personaje protagónico, Bella, era la típica damisela en peligro por lo que se propuso reescribir la historia desde la perspectiva de un chico humano que se enamora perdidamente de una vampiresa.

Lo que opino sobre Vida y Muerte

Como todos saben, soy fan de Crepúsculo y de los libros de Meyer, pero admito que “Vida y Muerte” me ha encantado más que la historia de Bella y Edward ya que resulta más interesante, creíble e incluso lógico el relato de Beau y Edythe que el anterior.

Me gustan estos personajes porque le otorgan más vigor y jocosidad a la historia, que en mi opinión le hacía falta a la versión original. Pero lo que más disfruté fue la química entre Edythe y Beau. La autora se las ingenió para crear un buen contraste de personalidades ya que por un lado tenemos a Beau, quien es introvertido, pero al mismo tiempo su curiosidad lo lleva a descubrir la verdad sobre Edythe, además, no es tan molesto e imprudente como Bella. Este chico es más cauteloso y sabe que el mundo no gira alrededor de la vampiresa. Mientras que Edythe, es completamente enigmática pero menos antipática que Edward Cullien y me agradó que fuera poderosa y valiente.

En cuanto a los otros personajes, me hubiese gustado que Jules Black, la versión femenina de Jacob Black, tuviera más participación dentro de la historia, sin embargo, disfruté la amistad entre Archie (versión masculina de Alice Cullien) y Beau… lo mejor de todo, es que no surge igual que la antigua versión. Vale aclarar que Vida y Muerte es muy diferente de Crepúsculo, pues, las situaciones, están narradas de una manera distinta, e incluso algunos personajes poseen cualidades que no le conocíamos. El final no es el mismo que el de Bella por lo que te invito a darle una oportunidad a este libro.

Respecto a la prosa de la autora como siempre es tan descriptiva e impecable ya que en cada capítulo te detalla cada aspecto de las situaciones, lo que me hizo sentir parte de la historia. En conclusión, Vida y Muerte es uno de mis libros favoritos por lo que me encantaría que Meyer, escribiera una segunda parte o al menos, lo adaptaran a la gran pantalla.

No sé, los que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pero por mi parte le otorgo las cinco estrellas y lo recomiendo.