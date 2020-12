Monseñor Polito Rodríguez: Nuestra misión en la vida debe ser el bien y el servicio a los demás

Carlos Hernández.-

San Carlos, diciembre 6.- (Las Noticias de Cojedes).- El obispo de San Carlos, monseñor Polito Rodríguez invitó a las personas a orar y descubrir a través del silencio interior cuál es la misión que venimos a cumplir, para que el pensamiento de Dios sea el centro de nuestras vidas que debe estar orientada al bien y al servicio a los demás.

-Si no descubrimos esto, estamos fuera de la voluntad de Dios, dijo el prelado durante su homilía en la misa transmitida desde los estudios de Pastoreña 89.7 FM.

-Tenemos que saber cuál es la misión que venimos a cumplir y eso lo descubrimos a través de la oración, cada vez que guardamos silencio interior, para que el pensamiento de Dios sea el centro de nuestras vidas… en definitiva es lo que el Señor quiere para nosotros, para que implementemos el reino de Dios que es lo que predicaba Juan El Bautista y los demás profetas… como obispo y como ser humano tengo que saber que estoy de paso y que el paso mio por la iglesia debe estar orientado al bien y buscar todos los medios para hacer el bien y ese bien no se ordena a mi mismo sino que se ordena a los demás… nos mueve el servicio que se concreta en el amor a Dios y al prójimo… la lógica de Dios es el bien porque somos ciudadanos del cielo y estamos acá de paso…

El obispo de San Carlos destacó que “Lo que se contrapone al pecado es el amor. Por amor Dios envió a los profetas y por amor envió a Jesús de Nazareth que es lo que vamos a celebrar este 24 y 25 de diciembre”.

También resaltó la importancia del arrepentimiento del hombre y la necesidad de volver a Dios, así como la necesidad del bautizo, pues este sacramento nos borra el pecado original y nos abre las puertas del Cielo… sin embargo, en algunos casos no descubrimos la importancia que tiene todo esto… reflexionó.

Explicó que el pecado se anida en el corazón de la persona y se manifiesta de diversas formas: egoísmo, envidia, vanidad, orgullo, alcohol, prostitución, drogas, pero también en la manipulación, en el quererse colocar por encima de los demás y creerse dueño del universo… por eso quien no ejerce bien el poder es una persona a disposición del pecado y no de la gracia y bendición de Dios… el pecado humilla, esclaviza, no sólo el mundo interior y la conciencia de la persona sino que se ve reflejado en la comunidad por eso se habla del pecado estructural o el pecado social…

-En este país hay una estructura de pecado porque le hemos dado la espalda a Dios y tampoco hemos logrado orientarnos correctamente a lo que significa el bien común, entonces quienes ostentan el poder se creen los dueños de este universo, se creen los absolutos, y que por encima de ellos no hay fuerza divina e incluso humana que pudiera contrarrestar ese poderío u orientar o regular esas pasiones desordenadas, de ahí entonces que el pecado se hace social y hace mucho daño en una sociedad, pues no se queda en una persona sino que empieza a envolver a los demás.

En definitiva, indicó que “esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reine la justicia”… “es necesario que Dios nos encuentre en paz con él, puros, limpios, sin pecado… debemos estar vigilantes… pues el Señor que es amor quiere que estemos en paz con Él…”