Monseñor Polito Rodríguez: La familia debe cumplir su rol como educadora para salvar a Venezuela

Carlos Hernández.-

San Carlos, diciembre 14.- (Las Noticias de Cojedes).- La familia debe ser la gran educadora para lograr la recuperación de Venezuela, para que de allí salgan políticos honestos, gobernantes pulcros, profesionales capaces comprometidos con Dios y con la sociedad, trabajadores y emprendedores diligentes, expresó el Obispo de San Carlos, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, en rueda de prensa efectuada en el salón parroquial de la Catedral de San Carlos, con motivo de la Navidad.

Después de dar gracias a Dios y bendecir a los cojedeños por la llegada de esta Navidad, Polito Rodríguez invitó al pueblo a celebrar el nacimiento de Jesús con la paz que sólo el Señor nos da, a reconocer a Cristo en cada hermano necesitado de amor, de buena salud, de alimentos y medicinas, de un techo, entre tantas carencias que hoy tiene el pueblo, para brindarle nuestra solidaridad y aporte en la medida de nuestras posibilidades.

Dijo que el buen católico, el bautizado, debe convertir su fe en buenas obras, porque de nada valen templos llenos de gente y que hayan cristianos católicos pillos… por eso lo fundamental es que la familia forme, que eduque a los hijos en principios y valores cristianos, para que haya una sociedad justa, solidaria. Recordó que no sólo la iglesia educa, sino que la base fundamental debe estar en la familia, pues de ahí salen los políticos, los que gobiernan el país y si no los formamos Venezuela no saldrá nunca del atolladero, de la corrupción y por ende del subdesarrollo.

La iglesia se prepara a celebrar las tradicionales misas de aguinaldo desde este miércoles 16 hasta el 24 de diciembre, para las cuales el prelado hizo la invitación correspondiente, en cada parroquia, recordando una vez más que la Navidad celebra la presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo y de ello debemos tener conciencia y prepararnos para vivir estos días con fe, amor a Dios, solidaridad con el prójimo y dispuestos siempre a compartir en familia.