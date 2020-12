Los nuevos talentos de la literatura

Gleidys Hernández.-

Valencia, diciembre 17.- (Las Noticias de Cojedes).- Cultivar el interés por la literatura en los jóvenes siempre ha sido un reto para los profesores, incluso para la sociedad pues en la actualidad son pocos los que se deleitan con las clásicas historias de Charles Dickens, Jane Austen, Virginia Woolf o Gabriel García Márquez.

Durante mi época como estudiante fui testigo de cómo los profesores buscaban diversos métodos para sembrarnos el cariño por los libros, pero todos los métodos eran fallidos, porque en la actualidad se prefieren la adaptación cinematográfica de un libro que leerlo. Sin embargo, así como evoluciona la tecnología también lo hace la literatura al introducir el género juvenil, el cual le ha servido de ayuda al cine pues, la gran mayoría de las películas que se están produciendo se nutren de estas historias creada por los nuevos talentos.

Más allá de ser un negocio rentable para la industria cinematográfica, la literatura juvenil se convirtió en un instrumento para fomentar la lectura entre los jóvenes porque con su léxico, su poca complejidad temática y un estilo narrativo sencillo pero entretenido contribuyen a crear una narrativa ligera y disfrutable que a su vez contribuye a que los jóvenes pueden interesarse por los clásicos, que tienen un vocabulario de otra época.

Son muchos los autores que con el género de literatura juvenil atraparon a medio mundo, tales como J K Rowling con la clásica saga de Harry Potter, Stephenie Meyer con la epopeya de Crepúsculo, Susan Collins con los juegos del hambre, John Green con sus libros Bajo la Misma estrella, Buscando a Alaska y Ciudades de Papel y Rick Riordan que con la saga de Percy Jackson, logra explicar la mitología griega de una forma entretenida para los jóvenes.

Al margen de éstos conocidos autores están apareciendo noveles escritores, que con sus historias están posicionando al género de literatura juvenil, algunos ya cuentan con un contrato para adaptar sus libros al cine.

Una de esas autoras es Victora Aveyard, quien creció en un pequeño pueblo del oeste de Massachusetts, Estados Unidos, sus padres son maestros de una escuela pública y siempre han sido fanáticos del cine, la televisión y la literatura.

Durante su infancia fue fanática de El señor de los anillos, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter y LOST, estos clásicos la llevaron a licenciarse en escritura para cine y televisión en la Universidad del Sur de California.

Tras graduarse en el 2012 se mudó a los Ángeles y comenzó a escribir el manuscrito de la Reina Roja, el cual se convirtió en un Best Seller que ha sido traducido a 41 idiomas. Desde ese entonces, los cuatro libros de la saga se han posicionado en los primeros lugares de la lista de ventas The New York Times y Usa Today sin mencionar que tiene una colección de cuentos cortos en The New york Times.

Los derechos de la saga de La Reina Roja fueron adquiridos por Universal Picture y hasta los momentos se conoce es que la directora de la adaptación cinematográfica será la actriz Elizabeth Banks. Actualmente, Victoria Aveyard está escribiendo su próxima serie de fantasía titulada “Realm Breaker” que se publicará en el 2021.

Otra autora del momento es Jenny Han, quien creció en Richmond, Virginia, Estados Unidos, dentro de una familia coreana, estudió en la Universidad de Carolina del Norte y obtuvo un máster en escritura creativa de The New School, también se desempeñó como bibliotecaria infantil.

Su primer libro fue una novela infantil titulada Shug, la cual escribió cuando aun estaba en la universidad y fue publicada en el 2006. El siguiente proyecto fue Verano, una trilogía romántica juvenil que está conformada por los libros El Verano en que me enamoré de ti, No hay verano sin ti y Siempre nos quedará el Verano, los cuales se convirtieron en los más vendidos de la lista The New York Times.

En el 2014, publicó la trilogía romántica juvenil A todos los Chicos de los que me Enamoré, que rápidamente se convirtió en un best seller por lo que Netflix decidió adaptar cinematográficamente todos los libros. Debido al éxito de esta trilogía que está conformada por los libros PD: Todavía te quiero y Para siempre Lara Jean, Han ganó el premio “Young Adult 2015-2016 de Asian- Pacific American Award for Literature.

Actualmente, se espera que Netflix estrene para el próximo año la tercera película basada en la trilogía escrita por Jenny Han, estando previsto que la autora haga un breve cameo en la pantalla.

Ransom Riggs también es un autor que no querrás dejar de leer. Riggs nació en Maryland, Estados Unidos y se crió en Florida donde asistió a la Pine View School, más tarde estudió literatura inglesa en Kenyon College y cine en la Universidad del Sur de California.

Se hizo conocido por sus cortometrajes publicados en internet y artículos para la revista Mental Floss, también escribió en The Sherlock Holmes Handbook que fue lanzando como un producto oficial de la película Sherlock Holmes que fue estrenada en el 2009.

En el 2011 publicó el primer libro de la saga El hogar de Miss Peregrine para niños Peculiares, el cual fue inspirado en las curiosas fotografías tomadas en una granja, por lo que le propuso a su editorial, Quirk Books, incluirlas para ilustrar el libro y narrar gran parte de la historia. Los libros de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares han estado en la lista de los más vendidos del New York Times.

Esta saga está conformada por: La Cuidad desolada, La Bibloteca de Almas, El mapa de los días y The Conference of the birds, que fue publicado este año.

El primer libro de la saga “El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”, fue adaptado a la gran pantalla en el 2016 por el director Tim Burton. Actualmente, Ramson Riggs está casado con la autora de la saga Imagine Me, Tahereh Mafi y residen en Estados Unidos.

En esta pequeña lista se incluye a la autora Angie Thomas quien nació y creció en Jackson, Mississippi, Estados Unidos, estudió Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Belhaven, Mississippi, convirtiéndose en la primera estudiante afroamericana en graduarse en escritura creativa.

El 2017 publicó su primera novela “El Odio que das”, que fue inspirando en los asesinatos de Oscar Grant, Trayvon Martin, Tamir Rice, Mike Brown y Sandra Bland. En su primera semana de lanzamiento, el libro debutó en el número uno de la lista de los más vendidos del New York Times.

Thomas afirma que su historia está hecha para reconocer el tema de la brutalidad policial y al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan). En el 2018 el libro fue retirado del distrito escolar de Texas llamado Katy en Katy debido a que lo consideraron como un adoctrinamiento de desconfianza policial.

Debido al impacto del libro El odio que das, Angie Thomas fue galardonada en los premios inaugural de la organización We Need Diverse Books, los premios William C Morris, el premio honorífico Michael L. Printz, premio Corretta Scott King, el premio Weterstones Children`s Book y el premio alemán de literatura infantil Deutscher Jugendliteraturpreis.

El odio que das, también fue adaptado al cine bajo la dirección de George Tillman Jr y obtuvo nominaciones en los premios Teen Choice Awards, Mtv Movie & Tv Awards, NAACP Imagine Awards donde logró un galardón como mejor actriz por su protagonista Amandla Stenberg.

En el 2019 publicó su segunda novela On The Come Up, que aunque es ficción tiene como propósito sacar a la luz los problemas que presentan muchos afroamericanos en los Estados Unidos y ayudar a los lectores a que comprendan de qué se trata el movimiento Black Lives Matter.

Por último, está la autora española, Andrea Izquierdo, quien es nativa de Zaragoza. Esta joven escritora se dio a conocer por su canal de Youtube “Andreo Rowling”, donde reseñaba y recomendaba sus libros favoritos.

Estudió Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza, paralelo a su carrera explotó las redes sociales con la creación de contenidos para las redes sociales Instagram y Youtube.

Su primer libro es Otoño en Londres, el cual dio inicio a una trilogía romántica juvenil que está compuesta por Invierno en Las Vegas, primavera en Tokio y Verano en Barcelona. A parte de esta trilogía, Izquierdo escribió, Escape, Mi otra mitad y Helen Parker, actualmente se encuentra trabajando en el libro El dragón dorado que es el primero de una saga urbana.

Para muchos los libros juveniles son considerados como “Literatura Basura”, pero lo cierto es que contribuyen a que los jóvenes se interesen por crearse un hábito de lectura, por lo que no se debe menospreciar, porque todos los libros tienen una moraleja que enseñarnos.