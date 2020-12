Libros que disfrutaremos en el cine para el 2021

Gleidy Hernández.-

Valencia, diciembre 24.- (Las Noticias de Cojedes).- Son muchos los libros que nos emocionan ver adaptados en la gran pantalla o en las plataformas de streaming porque cada vez que los leemos no paramos de imaginarnos cómo sería ese universo en su forma audiovisual.

Este año esperábamos el estreno de algunas adaptaciones literarias pero debido a la pandemia del Covid 19 muchas fueron pospuesta por lo que su premier estaría pautada para el 2021, no obstante albergamos esperanza que para el próximo año podamos disfrutar de la salas de cine y por supuesto del olor particular de las palomitas de maíz (cotufas) que nos recuerda que a pesar de la existencia de Netflix, Disney Plus, Hulu y Amazon Prime, lo cierto es que no hay nada más especial que sentarse en una butaca roja, frente a una gran pantalla con la luces a apagada y dejarse llevar por la magia del cine.

Uno de los libros que esperamos ver en la gran pantalla es Chaos Walking, basado en el libro “El Cuchillo en Mano” del autor Patrick Ness. Esta adaptación Ridley, Mads Mikkelsen y Nick Jonas, todos bajo la dirección de Doug Limen, se estrenará para el 5 de Marzo del 2021.

Chaos Walking se centra en una historia futurista donde todas las mujeres han desparecido y los hombres son afectados por un extraño sonido que accede a todos sus pensamientos, pero todo cambia cuando Todd Hewit ( Tom Holland) descubre a Viola ( Daisy Ridley) y desde ese momento su vida se ve amenazada por lo que, Todd jura protegerla, pero para hacerlo tendrá que descubrir su poder interior y descifrar los secretos más oscuros de su planeta.

Por siempre Lara Jean, es otra adaptación cinematográfica que se estrenará a mediados de Febrero o Marzo del próximo año por Netflix. Esta película es la última de la trilogía de “A todos los chicos de los que me enamore”, la cual esta basada en los libros de la autora, Jenny Han.

Por Siempre Lara Jean, está protagonizada por Lana Condor, Noah Centineo, Anna Cathcart, Janel Parrish y Jordan Fisher. En esta última entrega su protagonista, Lara Jean cerrará un capítulo en su vida por lo que tendrá que lidiar con la graduación y la transición para la universidad.

Para el 2021 también se estrenará Dune, película basada en el libro homónimo del autor Frank Herbert, publicado en 1965. Este Film será protagonizado por Timothéé Chalament, Zendaya, Jason Momoa, Rebeca Ferguson, Oscar Isaac y Dave Bautista.

La adaptación cinematográfica de Dune está dirigida por Denis Villanueve y se espera que se estrene el 1 de Octubre del próximo año. Esta película de ciencia ficción se centra en un planeta desierto llamado Arrakis que es el único que proporciona la sustancia más valiosa del universo ( la especie) que es una droga que extiende la vida humana y que proporciona niveles de pensamientos sobrehumanos por lo que hace posible el viaje interestelar que pliega el espacio.

Otra película que está en la lista es Merry Me, la cual está basada en la novela gráfica del autor Bobby Crosby y del dibujante Remy “Eisu” Mokhtar. Esta adaptación cinematográfica será protagonizada por Jennifer López, Maluma y Owen Wilson. Su estreno está pautado para el 12 de Febrero del 2021, justo antes del día de los enamorados por lo que se convertirá en una buena opción para disfrutar en pareja.

Merry Me, cuenta la historia de Kat Valdez, quien es una famosa cantante que repentinamente termina su compromiso con su exitoso novio, tras la ruptura termina casándose impulsivamente con uno de sus seguidores. Esta comedia romántica estará ambientada en New York y está dirigida por Kat Coiro que es conocida por sus trabajos en la serie “Shameless” y Modern Family también contará con una banda sonora interpretada por JLo y Maluma.

Pueden que muchos aun no conozcan el libro “There You`ll find me”, de la autora Jenny B. Jones que fue publicado en el 2011, sin embargo no es un impedimento para que la industria cinematográfica no se interesara para adaptarlo a la gran pantalla.

Esta adaptación cinematográfica está protagonizada por Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Vanessa Redgrave y Tom Everett Scott y se espera que se estrene para el 2021.

“There You`ll find me”, cuenta la historia de una chica llamada Finley quien tras la muerte de su hermano decide estudiar un semestre en Irlanda, allí conocerá a Beckett un famoso actor de cine que le enseña a vivir nuevamente su vida mientras ella lo guía a ser más independiente. El libro tiene un fuerte mensaje cristiano y ya cuenta con un instagram oficial donde se han publicado varias fotografías del rodaje.

Finalmente, el próximo año contaremos con la película “La última carta de amor” que basada en el libro de Jojo Moyes a quien se le reconoce por escribir el libro “Yo antes de ti”.

Este film protagonizado por Shailene Woodley, Felicity Jones, Joe Alwn y Callum Turner, será dirigido por Augustine Frizzell. El mismo se filmó en Mallorca( España) a pesar de que la trama transcurre entre Londres (Inglaterra) y La Rivera.

“La última carta de amor” cuenta la historia de Jennifer quien se despierta en un hospital de Londres sin recordar absolutamente nada sobre su vida, hasta que encuentra una carta que le recuerda al amante por el que estaba dispuesta arriesgarlo todo. Más tarde Ellie, busca entre los archivos del periódico donde trabaja inspiración para una nueva historia, pero lo que encuentra es una carta de hace cuarenta años donde un hombre le pide a su amante que deje a su esposo. La periodista no puede evitar sentirse atrapada la intriga por lo que decide revivir ese viejo romance.

Estrenos que posiblemente estarán disponibles para el 2021

Hay alguien en casa, de Stephanie Perkins

Cariño cuanto te odio, de Sally Thorne

Red Pyramid, de Rick Riordan

El 2021 será un año muy activo para la industria cinematográfica por lo que esperamos con emoción todas estas adaptaciones cinematográficas que no pudimos disfrutar debido a la pandemia, pero Hollywood siempre busca la manera de compensarnos todo.