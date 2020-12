El Parlamento Europeo mantiene respaldo a Juan Guaidó.

Este lunes 28 de diciembre, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró su máximo respaldo a Juan Guaidó, y su iniciativa por defender los derechos humanos en el país caribeño.

“Estaré al lado de todos los diputados y embajadores en el exilio para una ofensiva diplomática capaz de detener la barbarie del régimen de (Nicolás) Maduro”, expresó Tajani a través de su cuenta de Twitter.

Massimo sostegno all'iniziativa di @jguaido per difendere i diritti umani in #Venezuela. Sarò al fianco di tutti i deputati e gli ambasciatori in esilio per un offensiva diplomatica in grado di fermare le barbarie del regime di Maduro. https://t.co/MFYe0kvHqk

