Conoce otros mundos con “Una Arruga en el tiempo”

Gleidy Hernández.-

Valencia, enero 14.- (Las Noticias de Cojedes).- Una Arruga En El Tiempo, es una novela de fantasía escrita por Madeleine L’Engle, que fue publicada en el año 1963. Este clásico de la literatura juvenil del siglo XX, nos narra las aventuras de Meg Murry, una niña que tiene problemas para adaptarse en la escuela. Pero lo que muchos no se imaginan es que sus padres son científicos, por lo que un día su papá desaparece en extrañas circunstancias y Meg junto a su hermano Charles, quien es un niño prodigio y su mejor amigo Calvin se embarcarán en una aventura a través del tiempo y el espacio. Allí conocerán, a la señoras Qué, Quién y Cuál quienes los ayudarán a encontrar a su padre.

Cabe destacar que esta famosa novela que más tarde se conocería como “El Quinteto Del Tiempo”, fue merecedora del prestigioso premio de literatura “Newbery Medal” y finalista del premio “Hans Christian Anderson”. Y en el año, 1965 fue reconocida con él, Sequoyah Award y el Lewis Carroll Shelf Award, además, recientemente fue adaptada al cine por Disney, bajo el nombre “Un viaje en el tiempo”.

Me enamoré de esta novela ya que su historia es diferente pues su trama gira en torno a la física cuántica por lo que no solamente te deleita con las aventuras de los protagonistas sino que también aprendes acerca de un tema que no es común que se aborde en la literatura juvenil. El personaje principal, Meg Murry, me cautivó porque pese a tener unos padres científicos, el sistema escolar esperaba que su comportamiento fuera ejemplar, sin embargo se mostraba irreverente, expresando siempre lo que pensaba y manteniendo su propia perspectiva de la vida. Meg, es como toda niña que durante su etapa de adolescente, se preocupa por ser perfecta, por lo que intenta deshacerse de sus defectos lo que la convierte en un personaje más realista, pero a al final, termina aceptándose tal cual como es.

Su hermano menor, Charles, se convirtió en uno de mis personajes favoritos literarios: Es un niño extraordinario y lo que más me cautivó es que no le importaba lo que los demás pensaban acerca de él. La autora, lo describió como un niño cinco años, y a pesar de ser pequeño posea la madurez de un adulto, pero sin perder la inocencia que es un rasgo característico de la infancia y precisamente, fue “La inocencia” lo que lo ayudó a encontrar a las señoras Qué, Quién y Cuál. Su personalidad me recordó mucho a la de Lucy, una de las protagonistas de Narnia, pese a ser solamente niños comparten la misma valentía y la sabiduría.

Su amigo Calvin, pese a ser el típico chico popular y bonito del colegio, demostró ser el más sabio de tres. A pesar de que sentí que su relación romántica con Meg surgió de una manera rápida, confieso que me cautivó la química entre ambos. Los pequeños gestos como tomarse de la mano y protegerla son argumentos que nos introduce dentro de un verdadero romance adolescente.

Respecto a la prosa de la autora, es ligera y con las descripciones necesarias para adentrarnos en sus páginas. Las explicaciones que ofrece sobre la física cuántica, están conformadas sin tanto tecnicismo, pero lo que hace valiosa esta historia son los diálogos, sobre todo los de la señora Quién, los cuales están repletos de refranes famosos y frases de los filósofos más importantes del mundo. Finalmente acotaré que “Una Arruga En El Tiempo” es uno de los mejores libros de ciencia ficción y fantasía que he tenido el placer de leer por lo que lo recomiendo y si eres tan fan como yo, de este tipo de historias, entonces este relato es para ti.