Denuncian muerte de familia en Apure como Falso Positivo por parte del Ejército Venezolano.

En medio del conflicto armado de las FARC y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en zonas fronterizas de Apure, tras la situación se divulgaron imágenes de los fallecidos, presuntos terroristas, en el sector El Ripial.

Diferentes sectores han denunciado que se trata de un falso positivo perpetrado por la fuerza pública venezolana.

El periodista Junior Parra denunció que habitantes de El Ripial aseguran que la familia fue masacrada por la FAES y luego estos crearon un falso positivo al sembrarle granadas y vistiéndolos de guerrilla.

«Voy con información de la familia que masacraron ayer en Apure. Familiares me aseguran que no eran guerrilleros, me cuentan que se dedicaban al trabajo del campo. Me dicen que militares venezolanos llegaron a las casas, revisaban y sacaban a las familias, se las llevaban y las regresaban, sin embargo, a esta familia no, se las llevaron del barrio 5 de julio, en pleno pueblo de La Victoria (donde vivían) y aparecieron muertos en El Ripial», posteó Parra en Twitter.

A la vez que compartió varias fotos familiares de Luz Dey Remolina (ama de casa) y Jeferson Uriel Ramírez (joven que se dedicaba a estudiar). Emilio Ramírez (esposo de Luz Dey Remolina) se dedicaba al campo. La noche del jueves, Parra, compartió fotos de los cuerpos de las víctimas y señaló que armas y granadas fueron colocadas de forma estratégica para las fotografías y «justificar sus muertes». «Los uniformes lucen limpios y planchados, las botas lucen nuevas. La cabuya para amarrar el pantalón hacen pensar que no eran del cuerpo».

Además, compartió un video “Contactamos a Raiza Isabel Remolina familiar de los asesinados ayer en Apure. Dice que no eran guerrilleros, que se dedicaban al trabajo del campo, el FAES los sacó de su casa (barrio 5 Julio) y aparecieron muertos en El Ripial con ropa de guerrilleros, armas y granadas” En una segunda parte del video. Raiza Remolina pide justicia.

