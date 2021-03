La Ley y el Orden muestra las tormentosas penurias de las modelos WebCam

Gleidy Hernández.-

Valencia, marzo 27.- (Las Noticias de Cojedes).-Hace pocas semanas se estrenó por el canal Universal la temporada 22 de la serie “La Ley y el Orden”. Este drama creado por Dick Wolf ha sido galardonado con múltiples premios por las historias que retratan casos de la vida real, sin mencionar que se convirtió en la serie más vista durante años.

Este contundente drama televisivo narra los casos que se presentan en la Unidad de Victimas Especiales del Departamento de Policías de la Ciudad de Nueva York, el equipo de detectives liderado por la capitana, Oliva Benson quien es interpretada por la actriz, Mariska Hargitay, que se encarga de investigar y revelar los crimines de agresión, abuso y violencia doméstica.

La llegada del coronavirus cambió todo a nuestro alrededor, y como era de esperarse, las series de televisión sustentan sus capítulos en esta nueva realidad. La ley y el Orden en su nueva temporada nos muestra la situaciones que enfrenta el mundo real, como la pandemia, el surgimiento del movimiento “Black Lives Matter” y las protestas por el asesinato de George Floyd.

Al mismo tiempo la serie retrata el impacto económico y social que ha causado el Coronavirus, pues en el episodio “Turn me on Take me Private” (Enciéndeme en un privado) se narra la historia de una joven que a causa de la pandemia perdió su trabajo, lo que la obligó a incursionarse en mundo de las modelos WebCam para poder pagar sus cuentas y sobrevivir ante esta nueva realidad.

En este capítulo la protagonista es una joven llamada Zoe Carrera, interpretada por la actriz Eva Noblezada. Este personaje se hacia pasar por Kendra Dream en una página de modelos webcam y a través de trasmisiones en vivo que hacia desde su hogar, se mostraba en lencería ante miles de desconocido que le pagan por proporcionarles contenidos eróticos.

Todo se sale de control cuando el usuario “ShyGabe” quien es interpretado por el actor, Alex Brigthman, irrumpe en su casa y en plena trasmisión la agrade sexualmente, el caso es atendido por la Unidad de Víctimas Especiales quienes comienza a investigar el verdadero nombre del usuario.

Entrevistando cada uno de los seguidores de Zoe, encontraron que el usuario que irrumpió en su casa se llamaba Gabe Miller, quien durante meses había estado obsesionado con ella e incluso tenía fotografías y direcciones de los lugares donde frecuentaba. Miller es llevado a juicio donde se declara inocente, porque debido a su criterio la modelo webcam “estaba enamorada de él” y mostró una serie de videos con contenidos eróticos que ella le había envidado en una sesión privada.

Todo parecía perdido para Zoe ya que con los videos donde se mostraba excitada al decir el nombre de Gabe, le restaba credibilidad a su historia por lo que no había ninguna duda de que el jurado estaría de parte su acosador, sin embargo, las declaraciones de los testigos que en su gran mayoría eran fieles seguidores de la modelo webcam demostraron que cada palabra y acción que ella realizaba era una simple actuación.

Tras estas declaraciones, Gabe Miller enloqueció en pleno juicio lo que hizo que Zoe se estremeciera y se escudara detrás de los guardias de seguridad para protegerse de la violenta actitud de Gabe, ante eso el jurado decidido condenarlo culpable por acoso y abuso, librando a la modelo webcam de su tormentoso acosador.

Finalmente, Zoe Carrera dejó atrás la pesadilla de pertenecer al mundo de las modelos webcam, no obstante le confesó a una de las detectives que desaparecería por un largo tiempo debido a que su imagen como persona había quedado destruida por lo que dejó sus estudios y su trabajo en un comedor comunitario.

De la ficción a la realidad

Tal como lo expone el capítulo de la serie “La Ley y el Orden” muchas mujeres jóvenes caen en esta red de “modelos webcam” para poder sobrevivir ante la crisis económicas que viven sus países. Esta forma de ganar dinero, consiste en hacer transmisiones en vivo a través de una pagina web, donde las mujeres suelen proporcionales a los usuarios contenidos eróticos, esta modalidad de prostitución surgió en Rumania y actualmente Colombia es el país que más cuenta con modelos webcam.

Durante años muchas jóvenes han sido víctimas de esta modalidad que a pesar de que al principio promete ser una forma fácil para lucrarse y ponerle punto y final a la mala situación económica, lo cierto es que entrar en esa red tiene sus riesgo. Hace 2 años, el diario colombiano El Tiempo de Bogotá, publicó un reportaje sobre una joven de 18 años que residía en Medellín quien por necesidad económica optó por la alternativa de convertirse en una modelo webcam.

La joven colombiana afirmó que después de conseguir más de 350 “Tokens” de un cliente que se llamaba “Paul” debía de complacerle diciéndole que deseaba a estar a solas con él para tener sexo, al mismo tiempo se tenía que desvestir al ritmo de la música, mostrarse en cámara y hablarle con palabras eróticas para excitarlo. “Luego que él tomaba las riendas me hacía peticiones como tocarme y gritar su nombre”, expresó la joven quien aseguró que lo hacía porque tenía que esforzarse lo suficiente para conseguir el dinero para pagar el alquiler y cubrir sus necesidades básicas.

La colombiana, de tan solo 18 años de edad, le expresó al diario El Tiempo que se sentía incomoda al estar desnuda en la sala ante una cámara, pero que no había lugar para el pudor y cansancio. También recordó que cuando le hicieron la oferta pensó que no era un riesgo ya que se hacía en todas partes del mundo, por lo que era una buena forma de ganar dinero, incluso muchas chicas universitarias comentaban lo maravilloso que era.

Le contó al diario El Tiempo que en la primera semana logró hacer 1.500.000 pesos por lo que estaba deslumbrada a pesar de tener que exhibirse durante 10 horas sin descaso ante miles de extraños y mientras más aumentaban los seguidores más presión sentía para generar más “Tokens”, especialmente para complacer a su agencia que la obligaba a firmar contratos que quitaban más de la mitad del porcentaje e incluso vendían su contenido (videos y show privados) a páginas pornográficas sin su consentimiento.

La ex modelo webcam cuenta que quedó sorprendida pues al buscar su nombre de usuario en Google encontraba fotos y videos donde aparecía desnuda o masturbándose “Ya era demasiado tarde, todo ese material estaba en la web, cualquiera podría verlo incluso hasta mi familia”, expresó con tristeza.

Le dijo al diario El Tiempo que su madre se enteró y tuvo que contarle toda la historia. “Para ella fue muy duro admitirlo y para mi también”, confesó. Pero este reportaje tiene un buen final pues la joven colombiana dejó atrás esa red de prostitución web y cuenta que tiene un trabajo decente que le permite pagar sus cuentas, asimismo afirmó que no volverá a dejarse llevar por falsas promesas.

¿Es rentable el modelaje webcam?

A pesar de que en Colombia existe un proyecto de Ley que busca regularizar estos “servicios” electrónicos, ya que es un negocio que suma 40 millones de dólares al año, por lo que las empresas que se dedican a reclutar estas jóvenes basándose en su necesidad económica, están aptas para pagar impuestos lo que ocasionaría que las modelos webcam fueran empleo formal.

Según la revista Forbes, en Colombia existen más de 500 empresas constituidas legalmente que cuentan con altas cifras en la industria del entretenimiento para adultos, por lo que este “negocio” ha acaparado la atención nacional y la de los legislativos.

¿Pero realmente es factible caer en ese mundo de la prostitución virtual a pesar de estos tiempos tan difíciles?. El licenciado en comunicación social, magister en investigación educativa y cursante del doctorado en antropología social en la universidad FLACSO de Argentina, Luis Alonso Hernández, afirma que la prostitución y otros trabajos que no son bien vistos proliferan en países que suelen tener crisis económica, sin embargo no se justifica que bajo ninguna circunstancia la prostitución virtual o como se conoce “modelo webcam” sea una alternativa para poder sobrevivir.

“Creo que si hay crisis económica siempre va existir otra alternativa para solventar los gastos y a pesar que cada persona tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, lo cierto es que estarían optando por el camino más fácil”, expreso Hernández

A su juicio, el riesgo que conducen a están jóvenes de involucrarse en la industria del entrenamiento virtual para adultos, va a depender del sistema de valores que tenga como individuo y por esa razón la formación familiar es importante debido a que el núcleo familiar es la primera instancia socializadora que se encarga de enseñar valores que reflejan lo que son en esta vida.

El licenciado en comunicación social y futuro antropólogo, considera que si una joven desea divertirse siendo una modelo webcam tiene que estar al tanto de los riesgo que se corren en el internet, ya que el ciberespacio está repleto de pedófilos y redes de trata de mujeres que son muy peligrosas porque se aprovechan esos espacios para captar a mujeres jóvenes, en especial las más vulnerables para hacerlas caer en negocios turbios como lo es la esclavitud sexual. Es por eso que recomienda que se debe tener preocupación y cuestionar todo lo que esté relacionado con el modelaje debido a que puede estar ligado con la prostitución.

Las jóvenes que decidan optar por esta alternativa para lucrarse tienes que estar conscientes que estarán en una constante sobre exposición, por lo tanto son muchas las probabilidades de que ciertas imágenes lleguen a su círculo familiar y afecte no tan solo su moral sino la proyección que tenga sobre ellas mismas.

Así que queda totalmente descartada la tentadora promesa de que el modelaje webcam es una forma de generar ingresos para las jóvenes, pues una buena imagen vale más que mil palabras y más vale estar bien con Dios y tener la conciencia limpia que tener todo el dinero del mundo. Chicas, Dios dice: mis planes para ustedes solo yo los sé, son planes para su bienestar, no para perjudicar. Son planes para darles esperanza y un futuro, no sé mucho pero no queda ninguna duda de que nuestro Dios es maravilloso, es cierto que estamos en tiempos difíciles pero existen otras alternativas como por ejemplo: El emprendimiento, cuesta tiempo y esfuerzo pero al menos tendrán paz y como dicen por ahí “la paz no se negocia».