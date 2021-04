Resolución de comisión electoral convoca elecciones para Aso Beisbol Cojedes

Especial.-

San Carlos, abril 12.- (Las Noticias de Cojedes).- La Comisión Electoral Regional que rige el proceso comicial de la Asociación de Beisbol del Estado Cojedes ha resuelto convocar el acto de votación para este sábado 17 de abril de 2021, para escoger las nuevas autoridades de ese gremio deportivo en la entidad, cuyos detalles se dan a continuación en la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN No. 002-2021

CONSIDERANDO

Que la Elección de la Junta Directiva (Principales y Suplentes); Elección del Consejo de Honor (Principales y Suplentes); Elección del Consejo Contralor (Principales y Suplentes); Designación Representantes de los Atletas ante la Junta Directiva Y Consejo Contralor (Principales y Suplentes), para el periodo 2.021-2.025; Designación de los Delegados ante la FEDERACION VENEZOLANA DE BEISBOL (Principal y Suplente). estaban prevista para celebrarse en fecha 3 de abril de 2021, la cual fue convocada mediante publicación por prensa de fecha 24 de febrero de 2021 en Las Noticias de Cojedes y convocatoria escrita,

CONSIDERANDO

Que en principio el día 3 de abril de 2021 era día hábil flexible y por ello estaba previsto el acto de Votación (votación, escrutinios y Proclamación) en un Horario comprendido de 10:00 am a 3:00 Pm; para la elección de la Junta Directiva (Principales y Suplentes); Elección del Consejo de Honor (Principales y Suplentes); Elección del Consejo Contralor (Principales y Suplentes); Designación Representantes de los Atletas ante la Junta Directiva Y Consejo Contralor (Principales y Suplentes), para el periodo 2.021-2.025; designación de los Delegados ante la FEDERACION VENEZOLANA DE BEISBOL (Principal y Suplente); de la Asociación de Beisbol del Estado Cojedes antes indicada, sin embargo tomando en cuenta las medidas de seguridad de salud publica anunciada por el Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, anuncio que desde el “23 de marzo de 2021 las instalaciones deportivas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. En tal sentido no podrán llamar a concentraciones y aglomeraciones publicas hasta nuevo aviso, a fin de prevenir cualquier situación que merme la salud de nuestros atletas, entrenadores, dirigentes deportivos y público en general”… por lo que estos días serian considerados de semana radical, por lo tanto, el día 3 de abril de 2021 fue decretado como día de semana radical.

CONSIDERANDO

Que durante la semana radical se hace difícil la movilización de las personas llamadas legalmente para asistir al acto electoral (votación, escrutinios y Proclamación), y que esta Comisión Electoral Regional debe garantizar el buen desarrollo administrativo de los actos electorales que se celebren en la elección de la Junta Directiva (Principales y Suplentes); Elección del Consejo de Honor (Principales y Suplentes); Elección del Consejo Contralor (Principales y Suplentes); Designación Representantes de los Atletas ante la Junta Directiva y Consejo Contralor (Principales y Suplentes), para el periodo 2.021-2.025; Designación de los Delegados ante la FEDERACION VENEZOLANA DE BEISBOL (Principal y Suplente).

CONSIDERANDO

Que los quince (15) días de anticipación entre la convocatoria y el acto electoral establecido en el articulo 13 # 8 del reglamento parcial # 1 de La Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y los Estatutos de la Asociación de Beisbol del Estado Cojedes, se cumplieron cabalmente efectuando el computo de los días hábiles flexibles desde el día 24 de febrero de 2021, fecha en la cual fue publicada la convocatoria para los actos electorales antes señalada.

RESUELVE

PRIMERO Se decide realizar el acto de Votación (votación, escrutinios y Proclamación) que estaba previsto para el día 3 de abril de 2021, en un Horario comprendido de 10:00 am a 3:00 Pm; para la elección de la Junta Directiva (Principales y Suplentes); Elección del Consejo de Honor (Principales y Suplentes); Elección del Consejo Contralor (Principales y Suplentes); Designación Representantes de los Atletas ante la Junta Directiva y Consejo Contralor (Principales y Suplentes), para el periodo 2.021-2.025; Designación de los Delegados ante la FEDERACION VENEZOLANA DE BEISBOL (Principal y Suplente). Para la semana flexible (del 12 al 18 de abril de 2021), vale decir para el día sábado 17 de abril de 2021, en la sede Administrativa del Estadio Tulio José Lazo, ubicada en la Av. Estadio c/c calle sucre frente a la plaza Manuel Manrique en la ciudad de San Carlos Municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes. Las Votaciones serán en Horario de 09:00 am hasta las 1:00 pm, pero Podrá Extenderse sí hay electores en la cola o cuando circunstancias sobrevenidas así lo permitan. NO se Permitirá aglomeración y deberán venir con su respectivo Tapabocas y Guardar el debido Distanciamiento para cumplir con las normas de Bioseguridad en el acto de Votación.

SEGUNDO Se mantienen los lapsos siguientes al Evento Electoral (votación, escrutinios y Proclamación), en el mismo orden fijado en el Cronograma Electoral publicado en prensa y en la cartelera de la Comisión Electoral Regional de la Asociación de Beisbol del Estado Cojedes el día 24 de febrero de 2021, el cual se ordena ajustar conforme a lo decidido en la presente Resolución.

TERCERO Se ordena la publicación de la presente resolución en la cartelera de la Comisión Electoral Regional de la Asociación de Beisbol del Estado Cojedes.

Dada firmada y sellada en la ciudad de San Carlos a los doce (12) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

POR LA COMISIÓN ELECTORAL REGIONAL

CARMEN PÉREZ PRESIDENTE