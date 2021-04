El Joven Lorenzo Carnero Napolitano gana Primer Lugar en dos concursos por su talento.

El Joven Lorenzo Jose Carnero Napolitano ha sido ganador de dos grandes premios gracias a su gran talento.

Primeramente, participó en un concurso de Miami Dade Water & Sewer Department’s (WASD) thirteenth annual Every Drop Counts Poster Contest, en el cual recibieron 1153 dibujos de 62 escuelas y quedó ganador del PRIMER LUGAR, representando a la comisión del condado por el Distrito 12.

De igual modo, enviaron el dibujo del talentoso joven al concurso del estado de la FLORIDA, del cual también fue el ganador del PRIMER LUGAR.

Su madre Alejandra Napolitano y sus familiares súper orgullosos compartieron la noticia de los logros alcanzados por @lorcadoodles y además informan que este año por motivos de la Pandemia no harán el reconocimiento en persona, sin embargo, transmitirán la ceremonia por TV y streaming en vivo.

Dicho esto, los invitan a compartir tan grato momento de la siguiente manera

Tuesday, April 20, 2021, at 9:30 a.m.

Winners of the contest will be recognized at this time:

1.-view a live broadcast on Miami-Dade Television.

2.-view a live webcast at https://www.miamidade.gov/webcasting;

after the meeting,

3.- view an archived copy of the meeting at www.miamidade.gov/webcasting ❤️❤️❤️🥇🥇🥇