Miembros del sector salud protestaron para exigir un plan de vacunación elaborado por expertos

Miembros del sector salud protestaron este sábado en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Caracas, para exigir un plan de vacunación contra el coronavirus elaborado por expertos, acompañados por la sociedad civil y dirigentes de la oposición política.

Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, resaltó la necesidad de que se garantice un proceso de inmunización seguro, equitativo y con la veeduría de los organismos internacionales.

“Para que esa vacuna que necesitamos para relentecer la mortalidad que está ocasionando la covid-19 no vaya al mercado negro para lucrar a personas inescrupulosas. Estamos convocando a esta campaña ‘vacunas sin exclusión’ porque entendemos que más de 400 compañeros del equipo de salud han sacrificado su vida para cuidar a la de otro”, manifestó.

Contreras denunció que los hospitales del país tienen un colapso importante que el régimen de Nicolás Maduro pretende ocultar.

“Llegó el momento de la verdadera unidad, sin protagonismos individuales, entendiendo que la salud es un derecho y que es responsabilidad de todos defenderlo. Por eso iniciamos esta campaña en la PNUD, vamos a seguir en la calle porque en las redes sociales no vamos a generar la presión; que se entienda que la vacuna es una necesidad”, dijo.

“Los médicos, las enfermeras, los trabajadores y el pueblo sabe que los títeres de la dictadura mienten y que cada día fallecen más y más los venezolanos. Lamentablemente estamos de manos atadas en los hospitales porque no hay suficientes camas, porque no hay insumos. Y porque la vacuna no llega a este país por culpa de un irresponsable, que es Nicolás Maduro, que pretende seguir engañando al pueblo venezolano”, agrego Hilda González, coordinadora de Salud Nacional.

