Grupos irregulares saquean cosechas y amenazan a campesinos en Apure

Campesinos del sector La Vega, en el estado Apure, denunciaron que son víctimas de saqueos a sus cosechas y amenazas por parte de grupos irregulares que dicen pertenecer a la guerrilla.

Rafael Santana, un agricultor de una zona afectada, dijo a Punto de Corte que estas personas llegan a sus tierras y se llevan parte de sus siembras, las cuales son su única fuente de ingreso económico.

“Nos dicen que si nos oponemos nos queman la casa y matan a nuestra familia. Nosotros somos ocho personas las que vivimos en la casa, la mayoría son niños, mis hijos que trabajan el campo conmigo. Me da mucho miedo que les hagan daño, me toca aceptar que se lleven las cosas. No solo es aquí, en varios fundos entran y hacen lo mismo”, explicó.

Tres de los campesinos en Apure afectados denunciaron la situación. La respuesta de las autoridades fue que debían ubicar e identificar a quienes realizan estos actos.

Santana señaló que debido a las amenazas de estas personas, los agricultores viven con miedo.

Desde el pasado 21 de marzo las poblaciones fronterizas de Apure se han mantenido en zozobra debido a los combates entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y los grupos armados irregulares, identificados como disidentes de la desaparecida guerrilla de las FARC.

Estos enfrentamiento han ocasionado la muerte de aproximadamente 20 personas, entre ellas 8 militares venezolanos.

Los trabajadores del campo en Apure también se han visto afectados por la falta de insumos para cosechar, tales como fertilizantes, semillas y combustible.