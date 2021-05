Obispo anuncia Ruta Diocesana de la reliquia del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros por parroquias de Cojedes

Carlos Hernández.-

San Carlos, mayo 7.- (Las Noticias de Cojedes).- Las reliquias del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, que fueron entregadas a cada una de las diócesis del país el pasado 30 de abril de 2021 durante el acto de beatificación del ilustre trujillano, en el caso del estado Cojedes, la misma permanecerá en la Iglesia San Juan Bautista de El Pao, pero antes recorrerá cada una de las parroquias de esta entidad llanera.

El Obispo de San Carlos, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, junto a su equipo de trabajo, ha dispuesto el siguiente cronograma para efectuar esta Ruta Diocesana:

Martes 11 de mayo, inicia por Tinaquillo, a las 9 de la mañana. Jueves 13, Macapo, 2:00 pm. Viernes 14, Tinaco 9:00 am. Sábado 15, Manrique – San Carlos, 9:00 am. Martes 18, Apartadero, 9:00 am. Miércoles 19, Cojedito, 9:00 am. Viernes 21, Las Vegas, 9:00 am. Sábado 22, Lagunitas – Vicaría, 9:00 am. Martes 25, El Baúl, 9:00 am. Sábado 12 de junio, El Pao, 9:00 am. Ese mismo día se efectuará la ceremonia de erección del Santuario Diocesano del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros en la parroquia San Juan Bautista de El Pao, estado Cojedes.

Monseñor Rodríguez ha hecho el llamado a las comunidades a participar con fe, júbilo y alegría en esta actividad, a adornar sus casas, a orar con devoción, a seguir la ruta manteniendo las medidas de bioseguridad, a manifestar la satisfacción de contar con esta reliquia en nuestro estado y a través de ella acercarnos más a Cristo, tanto como en vida lo hizo el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, quien alcanzó la santidad por su entrega a Dios y el amor al prójimo por el cual trabajó intensamente.