OMS aprueba uso de emergencia de la vacuna China de Sinopharm

La vacuna contra el COVID-19 producida por la farmacéutica china Sinopharm se convirtió este viernes 7 de mayo en la sexta vacuna en recibir autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (Sage) revisó la información científica del productor chino y constató que la vacuna cumple con los criterios de eficacia y seguridad requeridos.

La evaluación de la OMS incluyó inspecciones dentro de la instalación de producción. El grupo recomendó a la OMS que procediera a la aprobación de la vacuna y así poder contar con una nueva herramienta para frenar la pandemia.

“Esto amplía la lista de vacunas contra COVID-19 que Covax puede comprar y les da confianza a los países para acelerar su propia aprobación regulatoria y para importar y administrar una vacuna”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Basado en la evidencia disponible, el Sage recomendó la vacuna para mayores de 18 años de edad con un esquema de dos dosis administradas con intervalo de tres a cuatro semanas. Según la OMS, se estima que la eficacia para prevenir enfermedad sintomática y hospitalizaciones fue del 79%.

Además de la vacuna de Sinopharm, la OMS ha aprobado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/SkBio, Serum Institute of India (Covishield), Janssen y recientemente la elaborada por Moderna.

Se trata de una vacuna de virus inactivado desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, filial del China National Biotec Group (Cnbg), que a su vez es subsidiaria del Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm).

La vacuna de Sinopharm ya ha sido aprobada en 40 países. En la región de Latinoamérica, se administra en Argentina, Bolivia, Guyana, Perú y Venezuela. Perú y Argentina realizan ensayos clínicos en su población, mientras que Venezuela recibió una donación de 500 mil dosis el pasado 1 de marzo.

