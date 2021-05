Más de 90 venezolanos cruzaron la frontera de México hacia Texas

Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Del Río, Texas, zona fronteriza con México, detuvieron a más de 90 migrantes venezolanos en una hora este miércoles, informó el medio estadounidense The Daily Caller.

El grupo de migrantes cruzó el río Grande con muchos niños mientras los policías estatales de Texas los esperaban, detalló el medio. Los policías ayudaron a los migrantes a terminar de llegar a tierra.

La publicación digital indicó que uno de los migrantes le dijo que “estaba feliz de escapar del socialismo en su país de origen que está arruinando la vida de los ciudadanos de clase media”.

Entre octubre y marzo, los agentes se encontraron con más de 68.000 migrantes, 4 veces más que en el mismo período del año pasado, según funcionarios de la patrulla fronteriza en el sector de Del Río, señaló The Daily Caller.

Desde comienzos de este mes, medios como Fox News ha reportado la llegada de grupos de venezolanos y de otras nacionalidades a territorio estadounidense a través de la frontera entre México y Texas.

Aproximadamente 5,6 millones de venezolanos han salido del país por la crisis política, económica y social, según Acnur. La mayoría de ellos ha migrado a países de Latinoamérica como Colombia, Perú y Ecuador.

Venezuelan migrants kneel and pray as they reach U.S. soil for the first time in Del Rio, Texas. Large group of over 90 migrants crossed through the Rio Grande River pic.twitter.com/uzjvWLJNVE

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) May 26, 2021