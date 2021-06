Bonny Cepeda recibió 60 mil dólares en 2020 por cantarle cumpleaños a Maduro

En medio de la crisis económica y social que vive Venezuela desde hace varios años, la pandemia arremetió contra los ciudadanos, pero eso no impidió que Nicolás Maduro celebrara su cumpleaños número 58 en noviembre de 2020, al cual asistió el merenguero dominicano Bonny Cepeda y a quien le pagaron 60 mil dólares por asistir a la fiesta.

«¿Cuánto le pagó Maduro a usted?», preguntó el presentador dominicano conocido como Santiago Matías o Alofoke, a lo que el cantante respondió: «60 mil dólares».

Alofoke expresó disgustado que -a su juicio- no existe justificación para que haya aceptado la oferta a la reunión del gobernante oficialista.

“No valía la pena, yo le doy esos 60 mil dólares si usted no vuelve más nunca a Venezuela. Está sufriendo mucha gente, si esa gente sufre este tipo no puede tener ninguna celebración. Su legado musical, el respeto que tiene no se puede echar a la basura para cantarle a ese asesino”, le comentó Santiago Matías.

Cepeda agregó que ha realizado más de tres shows privados al chavismo y alegó que «solo cumple con su trabajo».

“Nosotros los artistas trabajamos fuera de los gobernantes, yo le canté a Noriega y he ido a cantar a Cuba”.

Pero esto no fue suficiente para Santiago, quien le reclamó: «Un artista no puede cantarle a un asesino confeso, que el mundo sabe que ha matado gente».