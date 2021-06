España no permitirá la entrada a las personas con tarjetas de vacunación que solo digan Vero Cell

La vacuna china Sinopharm, también identificada como Vero Cell, es la segunda que llegó Venezuela y forma parte del plan de inmunización contra el covid-19 en el país.

Un hecho que ha generado confusión en las personas que se han vacunado con la dosis asiática es que los trabajadores de salud en las jornadas de inmunización plasman en la tarjeta de vacunación Vero Cell, en lugar de Sinopharm.

En Venezuela se ha extendido el uso del nombre “Vero Cell” para referirse a esta vacuna desarrollada por Sinopharm, y según sucede porque es la frase más visible que no está escrita en chino en el empaque. El verdadero nombre de la vacuna es BBIBP-CorV. También se encuentra como vacuna COVID-19 BIBP o simplemente vacuna de Sinopharm.

Obviar el nombre correcto de la vacuna en el certificado puede acarrear dificultades. El Consulado de España en Caracas aclaró que, para viajar desde Venezuela a España, la tarjeta de vacunación debe decir el nombre del desarrollador (Sinopharm) y no reconocerán el nombre “Vero Cell”.

El 7 de marzo de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la implementación mundial de la vacuna contra el covid-19 Sinopharm, la cual es producida por Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, una subsidiaria de China National Biotec Group.

“La OMS aprobó el uso de emergencia a Sinopharm, la vacuna covid-19 de Beijing, convirtiéndola en la sexta vacuna en recibir la validación de la organización por su seguridad, eficacia y calidad”, dijo el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus.

La doctora Mariangela Simao, subdirectora general de Acceso a Productos Sanitarios de la OMS, señaló que la inclusión de esta vacuna tiene el potencial de acelerar rápidamente el acceso a la vacuna contra el covid-19, especialmente para los países que buscan proteger a los trabajadores de la salud y las poblaciones en riesgo.