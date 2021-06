María Corina en San Carlos: «Ya basta de socialismo, de un estado rico y un pueblo pobre»

Carlos Hernández.

San Carlos, junio 21.- (Las Noticias de Cojedes).- María Corina Machado, Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, en visita al estado Cojedes, fue enfática al señalar que el pueblo venezolano está cansado de tantos atropellos: «ya basta de socialismo, ya basta de un estado todo poderoso… ya basta de un estado rico y una sociedad pobre…»

-Venezuela necesita un cambio de fondo, de verdad, de valores y de ideas, no de maquillaje, ya basta de socialismo, ya basta de un estado todo poderoso… ya basta de un estado rico y una sociedad pobre… Queremos una Venezuela de trabajo, de esfuerzos y de méritos… y eso sólo lo vamos a lograr sacando las mafias de raíz”, expuso la líder de Vente Venezuela.

María Corina fue recibida en Tinaquillo por la coordinadora regional, Lilibeth Sandoval, así como por Alfredo Morales, entre otros dirigentes estadales, quienes se trasladaron hasta el Colegio de Ingenieros de San Carlos donde sostuvieron una reunión con dirigentes de los 9 municipios de la entidad cojedeña.

La visitante ratificó frente a coordinadores regionales y municipales de su partido político que “la batalla por la libertad de Venezuela se lucha, se libra y se gana» … «con confianza, trabajo y organización».

-Estoy muy emocionada por estar por Cojedes y comenzar esta gira por occidente acá en San Carlos, dijo la líder política quien vino acompañada del coordinador nacional de organización Henry Alviárez y del coordinador nacional de Vente joven, Carlos Fernández.

Dijo que Venezuela en estos momentos está frente a una real encrucijada que puede derivar en la seudo normalización –como pretende el régimen- o en la liberación de nuestro país. «No hay punto medio» -enfatizó.

Aclaró que «Vente ha mantenido siempre una sola posición frente a la tiranía que enfrentamos… aquí nadie se engaña, aunque hay quienes pretenden hacerlo».

María Corina reconoció la necesidad «de contar con apoyo de los demócratas de occidente… pero una cosa es que necesitemos ayuda y otra es que a los venezolanos nos vengan a imponer nadie cuál es el país que queremos, qué tenemos que aceptar y qué tenemos que tragarnos”.

El torno a Cojedes lamentó la situación en la cual se encuentra por efectos del actual sistema. “Campos que parecen desiertos, empresas convertidas en cementerios, escuelas en ruinas, hospitales que parten el alma de la indignidad y la humillación, familias enteras huyendo del país, esto es lo que este sistema significa y hay algunos que le quieren lavar la cara al régimen y frente a eso se van a encontrar con Vente. Nadie nos va a detener en llamar las cosas como son y defender a las familias venezolanas. Los que estén pensando en cuotas de la nada, en gobernaciones y alcaldías de la nada, los que estén pensando en beneficios particulares por aquí no es la cosa», aseguró.

Afirmó que un gran sector de la oposición le ha fallado al país, «lo cual da dolor, y que por eso mucha gente no quiere saber nada de la política»… “Por eso nos corresponde a nosotros con nuestro testimonio de vida demostrar que la verdadera política no es esa” … “Vente está con la Venezuela que no quiere vivir de migajas, que no está dentro de una jaula esperando que le den alpiste”… y se preguntó: ¿Luego de 200 años de la lucha por la libertad … qué estarán sintiendo nuestros padres fundadores sobre esta Venezuela que se la están arrebatando como una rebatiña?”.

-Sacar la sociedad adelante es nuestro compromiso, dijo María Corina. Tengo confianza y respeto por esta sociedad. Aquí nadie baja la cabeza y debemos llamar las cosas por su nombre. Aquí o se está con el régimen o con la sociedad venezolana y llegó la hora de las definiciones -exhortó.

Fueron muchas las opiniones y posiciones asumidas en breves minutos frente a los periodistas. Dijo que por primera vez en la Corte Penal Internacional hay una investigación seria contra Maduro y el régimen, ante lo cual se espera un pronunciamiento justo. Confía en que se hará justicia en cualquier momento dentro y fuera del país. Por otro lado, calificó de farsa el llamado a elecciones regionales y municipales, y reiteró que si la oposición participa estaría avalando al régimen. Reprochó que hay sectores políticos de la oposición que no son serios de lo cual se percata la comunidad internacional. Pero de lo que sí está clara es que la sociedad venezolana está resteada porque es la que está pasando trabajo y humillaciones. Ante toda esa situación llamó a «mantener una posición de firmeza frente al régimen».

-Es la hora de la organización ciudadana… Que retrocedimos porque algunos entregaron, es cierto, pero es la hora de retomar el camino… La lucha es luchando…

Sobre el tema de la Unidad María Corina se preguntó ¿con quién y para qué?. «Si es para que la jaula sea más cómoda conmigo no cuenten» … «La unidad es con la gente que lo que quiere es que no nos callemos ni nos entreguemos. Yo quiero unirme con la gente, no con cómplices, corruptos ni con traidores», puntualizó.