La Vinotinto se va de la Copa América sin ganar un solo partido

Perú terminó de poner los clavos en el ataúd de la Vinotinto. La selección peruana derrotó a su similar venezolana con resultado de 1-0 este domingo 27 de junio en el último partido de la fase de grupos para ambos equipos. Con la victoria, Perú llegó a 7 puntos y se quedó con el segundo puesto del grupo B. Mientras tanto, Venezuela quedó en el foso con 2 unidades y tan solo 2 goles anotados.

Venezuela necesitaba de un triunfo para avanzar a los cuartos de final de la Copa América. Sin embargo, con un empate y una derrota de Ecuador ante Brasil, el trabajo estaba hecho. Esos resultados no se dieron. Venezuela perdió ante Perú y Ecuador empató con Brasil para llegar a los tres puntos y quedarse con el cuarto puesto del grupo B. La selección de Brasil quedó primera con 10 unidades; Perú en el segundo puesto con 7; Colombia en el tercer lugar con 4 y Ecuador con 3 puntos.

Venezuela no se iba de una Copa América sin una victoria desde la celebrada en 2004, cuando la selección criolla empató uno y perdió dos partidos.

El transitar venezolano en esta Copa América fue accidentado desde el principio. Que José Peseiro tuviera que cambiar casi toda la plantilla a solo horas de iniciar el torneo, sin duda, no le hizo más fácil las cosas. Además, ese inicio era contra Brasil, que hizo lo propio y goleó a la Vinotinto. No obstante, ese partido, con muchos nombres nuevos en el equipo, dejó ver que, por lo menos, había algo de garra. Contra Colombia se empató sin goles y se jugó de forma ordenada. Peseiro hacía lo correcto: no perder.

Frente a Ecuador, quizá, se esperaba un mejor resultado. Sin embargo, el equipo pudo rescatar un punto en los últimos segundos del partido y dependía de sí mismo para clasificar a los cuartos de final. Nótese que, a pesar de los resultado, Venezuela todavía podía avanzar a la siguiente ronda si ganaba el cotejo contra Perú. Tantas eran las posibilidades, que la Vinotinto podía pasar a cuartos de final si empataba contra Perú y Ecuador perdía contra Brasil.

El compromiso contra Perú terminó de mostrar las falencias de este equipo, si es que existía alguna oculta. Peseiro planteó el juego con lo que tenía, pero decidió guardar a Rómulo Otero y Yeferson Soteldo para la segunda parte. Volvió Roberto Rosales a la titular, así como Nahuel Ferraresi. Este último, particularmente, tuvo un partido para el olvido. Con varios errores en la defensa y con un fallo notable en el ataque.

Venezuela se pudo ir adelante con una clara opción desaprovechada por Sergio Córdova. El venezolano no pudo rematar un balón que fue rebotado por el arquero Pedro Gallese en respuesta a un disparo de Jefferson Savarino. El fallo de Córdova fue clamoroso y el gol podía darle la ventaja a Venezuela y cierta tranquilidad en el partido cuando corría el minuto 18.