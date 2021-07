Sector agropecuario de Cojedes exige ser priorizado con suministro de combustible

Carlos Hernández.-

San Carlos, julio 5.- (Las Noticias de Cojedes).- Los productores agropecuarios del estado Cojedes requieren apoyo institucional por parte del Estado para tener acceso al diésel y a la gasolina, combustibles necesarios para poder trabajar en fincas y haciendas de la entidad en la producción de alimentos lo cual es una actividad estratégica en estos tiempos de crisis que vive el país.

Al visitar la Asociación de Agricultores de Cojedes, en la avenida Bolívar de San Carlos, nos encontramos con Manuel Macero, presidente de la junta interventora de dicho gremio, en compañía de Pablo Castro, Andrew Torres y Freddy Briceño (directivos de la asociación regional de agrónomos) y Gaetano Iannni, miembro de la Asociación de Ganaderos del estado, con quienes pudimos conversar en relación al tema de la escasez de combustible y la forma como ello incide en la producción regional.

-La escasez de combustible ha generado –en gran medida- la paralización de la producción agropecuaria en el estado Cojedes lo cual es preocupante porque no se ha podido sembrar lo que los agricultores tenían previsto, señala Macero.

-Indiscutiblemente que esto incide sobre la producción y la comida del venezolano. El productor primario debe ser tratado y considerado como debe ser, ya que existe un compromiso con el país y es necesario que el gobierno entienda esta situación de emergencia para buscarle una solución a esta crisis, puntualiza Macero.

Es importante señalar que se necesita diésel para movilizar tractores y en general toda la maquinaria para producir y cosechar los diferentes rubros, pero los productores de Cojedes se sienten con manos atadas ya que al no tener acceso al combustible no se puede trabajar y mucho menos llegar a cifras alcanzadas en una época en Cojedes. “En años anteriores –recuerda Macero- en Cojedes llegamos a producir 100 millones de kilos de maíz, 100 millones de kilos de arroz, 250 mil toneladas de caña de azúcar, pero la realidad hoy día es preocupante porque estamos prácticamente desapareciendo, ahora no se produce ni siquiera el 5% de lo que producíamos antes”, indicó el dirigente gremial.

De la misma manera se requiere de gasolina para el traslado a las fincas y unidades de producción en sus diferentes niveles, al igual que para el transporte de insumos y para el traslado de la cosecha.

Crecimiento del desempleo

Producto de esta parálisis mucha gente ha quedado sin trabajo en los últimos años en Cojedes, sólo en el ámbito agropecuario. Por ejemplo, señaló Macero, nada más la cañicultura movilizaba en un año alrededor de 4 ó 5 mil puestos de trabajos, entre jornaleros, transportistas, corteros, tractoristas y toda la infraestructura de personal que se requiere para este rubro. Pero la merma trabajadores ha sido igual en fundos destinados a la producción de maíz, arroz e igualmente los dedicados a la ganadería.

Necesario enlace gobierno – productores

Al ser consultado Gaetano Ianni, representante del gremio ganadero expuso la necesidad de que el gobierno entienda que este sector productivo debe ser realmente priorizado, pero no sólo en el discurso sino en los hechos. Por ello sugiere al Ejecutivo regional el establecimiento de una línea de enlace que permita establecer mecanismos que aseguren el abastecimiento del combustible a los productores agropecuarios. No se trata de dádivas sino de un derecho y además un deber del Estado de atender a quienes están trabajando en la producción de alimentos para los venezolanos.

Reiteró que el sector oficial debe designar algún organismo del estado o bien pudiera ser la Zodi, para que coordine con los productores el asunto del combustible.

Producción y tecnología agrícola en retroceso

Andrew Torres, docente universitario y directivo de la Asociación de Agrotécnicos de Cojedes, asegura que en Cojedes y en toda Venezuela la producción de alimentos y la tecnología en materia agrícola ha ido en retroceso. Afirmó que actualmente no se llega al 7% de los mejores registros históricos que hemos tenido de la siembra de maíz; tampoco se llega al 3% de los registros históricos en arroz, habiendo sido Cojedes el 3er productor nacional de este rubro y 2do productor nacional de caña de azúcar. El caso del sorgo es patético ya que este rubro ya no existe en la región.

Torres reiteró que la infraestructura tecnológica, la maquinaria y la tecnología agrícola van en retroceso y eso marca la desinversión conjuntamente con la ausencia de gente (profesionales y técnicos, así como pequeños y medianos productores) que conocen la materia.

En torno al combustible sugirió que se elaboren planes de contingencia e importación para evitar crisis como la actual, ya que el desabastecimiento de gasolina y diésel implica la paralización de la producción de alimentos lo cual es estratégico en estos momentos para los venezolanos.