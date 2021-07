Fernando Feo: Es falso que Galíndez haya propiciado invasión de la casa de AD

Carlos Hernández.-

San Carlos, julio 10.- (Las Noticias de Cojedes).- Fernando Feo, secretario general seccional de Acción Democrática en Cojedes (correspondiente a la directiva que lidera nacionalmente Henry Ramos Allup), desmintió que Alberto Galíndez, ex gobernador de esta entidad llanera, haya estimulado -el pasado domingo 4 de julio de 2021- el desalojo violento de personas que ocupaban dicho recinto partidista, tal como lo ha venido anunciando a través de medios regionales y las redes sociales la ex diputada Dennis Fernández, quien aspira la gobernación de Cojedes.

Fernández, quien también funge como secretaria general del partido blanco (por el ala que dirige nacionalmente Bernabé Gutiérrez), por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en un audio difundido por las redes sociales dijo: “un grupo de individuos dirigidos por Alberto Galíndez invadieron la casa de Acción Democrática en San Carlos… a todos los que apoyaron a Galíndez en este hecho delictivo les informo: las casas de AD… son patrimonios del partido… y deben ser administradas por las autoridades legales nombradas mediante sentencia firme de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” y también lo hizo responsable de cualquier agresión que ella pudiera sufrir.

Ante esta denuncia, Feo se pronunció enfáticamente asegurando que es totalmente falsa esa acusación que más bien falta el respeto a la dirigencia y militancia blanca que actúa con dignidad y voluntad propia de acuerdo a los postulados de la organización y por ello procedió al rescate de la sede, de manera pacífica.

Feo dijo que ese día estaba prevista la realización de una actividad en la casa de AD (calle Miranda de San Carlos) en apoyo a la propuesta del Plan de Salvación Nacional, conjuntamente con otras organizaciones políticas, y no una proclamación de la candidatura de Alberto Galíndez como quiso confundir Dennis Fernández, ya que eso no está planteado y no se correspondía con la realidad.

El dirigente acciondemocratista Fernando Feo expuso que en la casa de AD había “cuatro pelagatos” quienes habían penetrado en horas de la noche supuestamente con la intención de evitar el acto que ya había sido anunciado, entre quienes estaba Francisco Sánchez, chofer de Dennis Fernández. Pero lo más grave fue la presencia del dirigente nacional (afecto a Bernabé Gutiérrez) Clever Lara, quien profirió palabras soeces y llegó hasta el punto de amenazarlo en su integridad física.

Por su parte, Adonay Ochoa, secretario agrario nacional de AD (del ala de Ramos Allup) dijo que en medio de la situación conflictiva provocada por las personas enviadas por Dennis Fernández, con la intención de apoderarse de la casa y entorpecer la actividad prevista para aquella ocasión, Francisco Sánchez reaccionó al ser abordado por él y se abstuvo de seguir atizando el conflicto pero Clever Lara se mostró agresivo y violento, aunque al final se impuso la militancia blanca y tuvieron que marcharse del lugar.

-Esto solamente deja un mal ejemplo a la comunidad y a la amplia mayoría de cojedeños y venezolanos en general que lo que aspira es la unidad real y no caer en confrontaciones estériles, generalmente dirigidas desde sectores antidemocráticos afectos al régimen, que no les interesa la recuperación de la paz política y la unidad de la oposición democrática tan necesaria para salir de la actual coyuntura política, que sólo ha dejado pobreza en el país y mucho más en Cojedes. Feo y Ochoa consideran esos sectores no van a lograr tan vil objetivo porque ya el 90 % del país está claro que con los actuales gobernantes no habrá superación de los graves problemas que afectan a la nación, como el hambre, la inseguridad, la crisis sanitaria, la hiperinflación, deterioro progresivo de los servicios públicos y reducción de la calidad de vida de la población, señalaron Fernando Feo y Adonay Ochoa.

Al final recalcaron que «Galíndez no tiene influencias ni capacidad de mando en la dirigencia ni militancia de AD mucho menos para promover actividades como la expresada por la ex diputada Fernández, quien al parecer actúa movida por sus intereses como aspirante a la Gobernación de Cojedes, cuando lo que debe motivarla es la lucha por lograr una salida a la crisis nacional que afecta a los cojedeños y venezolanos en general por el fracaso de este modelo político que mal llaman revolución», dijeron Feo y Ochoa.