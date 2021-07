Candidatura de Luisana Suárez crece en Anzoátegui y desata aires de cambio

Carlos Hernández.-

Apartadero, julio 27.- (Las Noticias de Cojedes).- La candidatura independiente de la periodista Luisana Suárez, a la alcaldía del municipio Anzoátegui del estado Cojedes, es la que mayor crecimiento registra en esta jurisdicción, de acuerdo a sondeos de opinión que también resaltan que uno de los factores democráticos que más reclama el pueblo ansioso de cambio es la unidad real de la oposición.

El electorado dispuesto a participar en los comicios del 21 de noviembre, para elegir gobernadores y alcaldes, está por el orden del 53 % de acuerdo al Estudio de Coyuntura Nacional de Félix Seijas (julio 2021), para la UCAB, sumados a los que aún pueden decidir afirmativamente que es un 22, 7 %, sube a un 75,7% de participación. Esta encuesta también registra que un 81,8% del electorado aspira que la oposición debe participar en los comicios. Lógicamente la oposición quiere es un cambio en todos los niveles de gobierno.

En el comentario popular, generalizado, en cualquier parte de Cojedes y de Venezuela en general, es común oír que se apuesta por liderazgos nuevos, caras frescas, capaces de manejar un discurso político acorde con las expectativas de las familias hoy en día, que confronte el actual modelo político que lleva más de 20 años en el poder y ha dejado una secuela de pobreza, hambre, alto costo de la vida, inseguridad, desempleo, destrucción de los servicios públicos y del aparato productivo nacional.

En virtud de ello, la candidatura de Luisana Suárez, ha capitalizado muchas voluntades pues los electores ven en esta joven periodista un liderazgo que nace de su permanente interacción con los sectores populares, asentamientos campesinos, pequeños y medianos productores, trabajadores, deportistas, cultores, amas de casa, gremios profesionales y laborales, donde ha prestado un importante apoyo en el área informativa pero además en el desarrollo de actividades sociales y reclamos en favor de las comunidades.

El apoyo político se ha venido incorporando al punto que ya varias organizaciones partidistas la han proclamado como su candidata, entre ellos Un Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, MAS, ProCiudadanos, Compa, Movimiento Republicano, Progreso Social, así como sectores militantes de AD, Copei, Primero Justicia, Voluntad Popular y otros. No obstante, Suárez desde un primer momento se pronunció por la realización de primarias o en todo caso el consenso real y sincero entre todas las fuerzas democráticas de oposición para alcanzar el triunfo, todo ello para trabajar en pro de cristalizar las mejoras que reclama el municipio Anzoátegui.

Quienes le acompañan en su equipo de campaña no aprueban imposiciones en virtud de que si están luchando por un cambio, ese cambio debe comenzar por el respeto a la voluntad del elector y no de camarillas o grupúsculos en organizaciones políticas que no han interpretado la realidad de los nuevos tiempos en una Venezuela, por un lado golpeada por un gobierno ineficaz y por otra parte por una oposición que ha caído en la trampa de la división pero que debe darse la oportunidad de retomar el camino de la unidad para ir de la mano con las aspiraciones del colectivo.