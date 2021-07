Residentes de El Baúl denuncian falta de medicamentos en el hospital

Alexander Olvera.-

San Carlos.- Residentes en El Baúl, municipio Girardot, en el estado Cojedes, denunciaron la falta de suministros y medicamentos en el Hospital Dr. Juan Aponte de esa localidad. Expresaron que la situación pone en riesgo la vida de las personas que allí residen, lo que se ha agravado en medio de la pandemia de COVID-19.

Los lugareños se comunicaron con El Pitazo, este lunes 26 de julio, para que se visibilizara la situación que presenta ese centro de salud, que no cuenta con lo mínimo para atender una emergencia médica.

Javier González, quien reside en El Baúl, denunció que el hospital no cuenta con oxígeno y mueren pacientes por esta causa. Dijo que los doctores trabajan con las uñas, pues ni siquiera cuentan con guantes para la atención de los pacientes que acuden al principal centro de salud de ese municipio.

González aseguró que cuando un paciente llega al hospital, los familiares deben salir a comprar lo que se necesita. Indicó que estos productos hay que pagarlos en dólares y a precios exagerados. Admitió sentirse preocupado por sus padres que son adultos mayores y no puede callar esta realidad que los afecta a todos.

“Esto no es justo, que un hospital que se encuentre tan lejos de la ciudad no cuente con los insumos ni los medicamentos necesarios para la adecuada atención de las personas. Aquí si no tienes dólares te mueres”, contó.

El denunciante destacó que la ambulancia nunca tiene gasolina y cuando un paciente requiere ser trasladado al hospital de San Carlos, los familiares deben salir a comprar la gasolina al precio que sea y en dólares. Señaló que sufren y padecen de los malos servicios por todos lados.

“Esto ya no se trata de política sino de humanidad. El coronavirus no ve posiciones políticas. Si te toca, tienes que salir a comprar lo que necesitas para salvar la vida de tu familiar. Aquí si no tienes dólares te mueres”, precisó González.

Igualmente, el vocero de los afectados hizo un llamado a las autoridades municipales y regionales a dotar el Hospital Dr. Juan Aponte de El Baúl para lograr la atención de quienes lleguen al lugar a buscar atención médica.

(El Pitazo)