Antonio Díaz gana diploma olímpico para Venezuela

El karateka venezolano Antonio Díaz se despidió este viernes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logrando ganar diploma olímpico luego de perder la medalla de bronce en la modalidad de katas ante el estadounidense Ariel Torres.

Díaz agradeció este viernes 6 de agosto a todos los venezolanos por el apoyo que le brindaron durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El dos veces campeón mundial y en dieciséis ocasiones campeón panamericano quedó en la quinta posición de la cita olímpica.

Díaz acabó tercero en la ronda clasificatoria inicial en el grupo B luego de presentar los katas ‘Nipaipo’ (25,74 puntos) y ‘Suparinpei’ (26,40), que le dieron una puntuación de 26,07.

Han pasado 25 años desde que Díaz debutó en Campeonatos Mundiales de karate, en los que suma dos medallas de oro en 2010 y 2012, una de plata en 2008 y cinco de bronce en 2002, 2004, 2006, 2014 y 2016, todas en kata. Nadie suma tantas preseas como él en estas citas.

«Muy contento de haber participado en los Juegos Olímpicos. Lamentablemente no se pudo lograr la medalla, este era mi último evento, mi última competencia. Creo que no había mejor lugar para hacer ese último kata. No se pudo conseguir la medalla, pero disfrute todo el torneo desde el principio. Nunca tuve a tanta gente pendiente de mis actuaciones, todo un país mandándome energías, por eso quiero agradecer a toda Venezuela por el apoyo que nos han dado a todos los atletas que estamos aquí en Tokio», dijo el venezolano tras finalizar su última presentación.

El Guinness World Records lo certificó como la persona con mayor cantidad de medallas ganadas en competencias individuales en el Mundial de Karate de la Federación Mundial de esa disciplina.

Además, suma una veintena de medallas panamericanas y el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Sus logros lo han convertido en una figura del deporte venezolano, hasta el punto de haber sido designado abanderado del país en la Ceremonia de Apertura de Tokio 2020.