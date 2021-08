El venezolano Gabriel Maestre es el nuevo campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo

El venezolano Gabriel Maestre se convirtió este sábado en el nuevo campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El nuevo título lo consiguió luego de enfrentarse en una pelea al estadounidense Mykal Fox.

Al inicio del torneo el americano tenía la delantera en las tarjetas, luego de haber mandado a la lona al venezolano en los primeros rounds. Sin embargo, los jueces nombraron al criollo como el vencedor, reseñó Diario República.

El resultado de la pelea generó abucheos por parte del público presente, ya que muchos espectadores pensaron que Fox tenía la delantera, pero los jueces dieron su veredicto de manera unánime.

Asimismo, Maestre se coronó como campeón del AMB luego de rechazar su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a que se encontraba en los preparativos para este torneo.

Como parte de su trayectoria, el criollo de 34 años de edad tiene un récord de cuatro victorias y 0 derrotas. Con esto se mantiene invicto en su carrera profesional como boxeador. También participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 como en 2016. En 2013 ganó medallas en el Campeonato Mundial y en los Juegos Panamericanos de 2015 y 2019.

Gabriel Maestre wins by unanimous decision and Mykal Fox's reaction says it all…. 😳 😳

Maestre becomes the new WBA 'Interim' Welterweight Champion #MaestreFox #PBConFOX pic.twitter.com/p77E0eCRSd

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) August 8, 2021