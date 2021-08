Excarcelaron al diputado opositor Freddy Guevara

Freddy Guevara, diputado a la Asamblea Nacional electo en 2015, fue excarcelado este domingo. La medida ocurre dos días después de que comenzara en México un proceso de negociación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro.

El opositor, que llevaba poco más de un mes detenido y que estaba acusado por las autoridades de tener vínculos con paramilitares, dijo tras su liberación que desconocía las condiciones de su libertad.

«No tengo claridad de cuáles son las medidas. No tengo claro cuáles son las limitaciones», aseguró al salir de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ubicada en El Helicoide, Caracas.

Asimismo, abogó por el diálogo para lograr una solución a la crisis que vive el país.

Indicó que no sabe si su excarcelación se dio para que asista al proceso de diálogo. «No quisiera adelantarme a hipótesis porque no manejo esa información. Yo voy a hacer todo lo que haga falta para ayudar a Venezuela», dijo a los medios.

Guevara reiteró que no pretende irse del país. «No me dijeron políticamente, en ningún espacio, que esto es un destierro. No tengo mayor información».

Horas antes de la excarcelación de Freddy Guevara, Bloomberg reseñó algunos motivos que estarían detrás de esta medida. «A Guevara, de 35 años, se le permitirá regresar a casa y se espera que represente a Guaidó cuando representantes del gobierno y la oposición se reúnan en la Ciudad de México en las próximas semanas».

Añadieron que esta decisión se habría tomado, ya que Maduro no acepta que se negocie con Carlos Vecchio porque es embajador de Juan Guaidó, a quien decenas de países lo reconocen como presidente interino.