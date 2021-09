Director de la OMS promete llegada de más vacunas para Venezuela

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, prometió la llegada de más vacunas contra el COVID-19 para Venezuela “en el otoño”.

Su declaración se produce después del primer envío de vacunas Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, que arribaron a Venezuela este martes 7 de septiembre.

En su cuenta de Twitter, Tedros agradeció al gobierno de Nicolás Maduro y en especial a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en lo que calificó como “un diálogo constructivo” entre el país y la OMS.

Esto después de los reclamos que durante la semana pasada, tanto Maduro como Rodríguez, lanzaran en contra de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el retardo en la llegada de las dosis que compró el país por medio del mecanismo Covax.

“Estoy contento de que hayan recibido hoy (martes) las primeras dosis. Llegarán más en el otoño. La OMS y la OPS estamos comprometidos en continuar apoyando”, aseguró el director de la OMS.

