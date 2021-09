Francisco Aguiar: El éxodo de los Latinoamericanos a través de la ficción

Francisco Aguiar (*).-

Crecí (en Cojedes, Venezuela) viendo películas y telenovelas mexicanas y, gracias a ello, me familiaricé con las palabras: Coyote, Migra, Federales, es decir, por la ficción me hice consciente de la migración Latinoamericana, especialmente hacia los Estados Unidos.

Ya en mi adultez leí la novela de Jorge Franco que se titula Paraíso Travel y vi, en la pantalla grande, la adaptación que hicieron de dicha novela.

En ambos formatos seguí el drama de Marlon y Reina (protagonistas de esta obra) de la “A” a la “Z”. Lo seguí de tal forma que estuve cuando fueron estafados por una supuesta agencia de viajes; cuando ingresaron a Estados Unidos, cual cadáveres, en el interior de unos troncos que transportaba un camión y en cada una de las adversidades que vivieron por estar indocumentados.

Ahora, que me tocó protagonizar muchos de los dramas migratorios, observo con mayor detenimiento cuanta serie y película aborda el creciente éxodo venezolano. Así pues, para no agobiar al lector con una lista, algo extensa, mencionaré sólo dos series que transmiten actualmente en Colombia y daré por cerrado este tópico. Mi objetivo no es hacer una tesis, sino dejar un esbozo de un tema que me parece interesante.

Mencionaré a la serie del canal RCN que se llama Enfermeras pues, el 10 de septiembre de 2021, presentó el caso de una joven migrante venezolana que llegó al hospital Santa Rosa con un embarazo complicado y que gracias a esto pierde la vida. El bebé nació sano, pero la joven perdió los signos vitales.

Cosas así ocurren en cualquier rincón del planeta, pero este no fue el drama que quiso presentar la serie. El drama que quiso presentar es que esa madre no tenía pasaporte, ni Permiso Especial de Permanencia. Es decir, a la complicada muerte se le aunó un complejo problema legal. (A diario mis connacionales indocumentados recurren a los hospitales de los países que son nuestra referencia obligada y esto, por obvia razones, genera un quebradero de cabeza para las autoridades sanitarias).

También mencionaré a la versión de la telenovela de Fernando Gaitán que se titula Café con aroma de mujer pues, uno de sus personajes (La Maracucha) encarna a una paisana que llegó caminando a una plantación ubicada en el eje cafetero. Llegó con ampollas y con las suelas de los zapatos gastadas (innumerables veces he presenciado esta escena, escena que ahora la ficción recoge para que el que no le ha tocado pasar por esto, se haga una idea, al menos minúscula, de las peripecias que tenemos que afrontar).

Ahora bien, como cierre, diré que quise hablar sobre el éxodo de los Latinoamericanos a través de la ficción, haciendo énfasis en el fenómeno migratorio de mi país, ya que lo que nos llega a través de una buena representación, por engorroso que sea, lo podemos comprender con mayor facilidad. Tal es el poder que tiene el arte.

(*) Joven cojedeño, migrante en Colombia.